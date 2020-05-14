Внешнеполитический курс Азербайджана отвечает всем требованиям времени.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend украинский ученый, доктор юридических наук, профессор Александр Мережко.

Он отметил, что внешнеполитический курс Азербайджана является взвешенным, конструктивным и реалистическим в тех непростых геополитических условиях, в которых существует страна: "Также очень важно то, что Азербайджан при проведении своего внешнеполитического курса подает пример соблюдения всех норм и принципов международного права".

Говоря о том является ли независимая внешняя политика гарантией суверенитета, эксперт сказал, что суверенитет можно рассматривать с формально-юридической и фактической точек зрения: "С формально-юридической точки зрения суверенитет - имманентный признак любого государства. С фактической точки зрения суверенитет - фактическая свобода действий государства на международной арене. При этом, когда мы говорим о такой свободе действий, необходимо иметь в виду, что любое государство, проводя свою внешнюю политику, должно учитывать внешнеполитические и экономические реалии. Я бы сказал так: реальная независимая внешняя политика государства является гарантией реального, фактического суверенитета".

Мережко также отметил, что осуществление эффективной и профессиональной внешней политики государства невозможно без национальных дипломатических механизмов: "Есть также международные дипломатические механизмы, например, международные организации. С их помощью государство стремится к реализации своих национальных интересов на международной арене".

В заключение эксперт добавил, что дипломатия должна быть эффективным и гибким инструментом реализации национальных интересов государства: "Дипломатия должна быть креативной и учитывать динамичные условия и тенденции развития современного мироустройства".