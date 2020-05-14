Азербайджанская армия проведет широкомасштабные оперативно-тактические учения

Согласно утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, с 18 по 22 мая пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В учениях примут участие до 10 000 военнослужащих личного состава, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

В ходе проводимых учений будут отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.

Замыслом учений предусматривается применение войск на избранных направлениях, нанесение массированных ударов ракетных войск и артиллерии, бомбово-штурмовых ударов авиации, а также использование состоящих на вооружении высокоточных средств по всей глубине оперативного построения войск противника. Проверка практических действий войск будет осуществляться в различных учебных центрах и на полигонах.