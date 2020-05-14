В Армении за насилие над солдатом задержаны два офицера

Два человека задержаны в рамках уголовного дела по факту гибели военнослужащего срочной службы Сасуна Маргаряна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Ранее сообщалось, что 10 мая 2020 года, приблизительно в 17.55, на территории, прилегающей к позициям N-ской воинской части, было обнаружено тело военнослужащего срочной службы рядового Сасуна Маргаряна, получившего смертельное огнестрельное ранение в область груди.

В рамках уголовного дела по подозрению в совершении насильственных действий в отношении подчиненного задержан старший офицер, лейтенант. По подозрению в совершении насильственных действий в отношении подчиненного, нарушении уставных взаимоотношений в случае отсутствия подчиненности и доведении военнослужащего до самоубийства по неосторожности задержан военнослужащей срочной службы, младший сержант.

Предварительное следствие продолжается.