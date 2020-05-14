Истинно «нацсоветовское» лицемерие: от хамства и невоспитанности до симпатии к Гитлеру

"Бойтесь тех, кто вопиет о благе народа, желаниях граждан и требованиях общества - ибо именно они, а не кто другие служат интересам не страны, а своих хозяев. Они как алчные псы, слепо исполняющие требования своего господина".

Солон, афинский политик, законодатель и поэт, один из "семи мудрецов" Древней Греции прославился как человек, предвидевший политику использования агентов влияния и попытавшийся остеречь греков от излишне самоуверенного понимания демократии. Ибо она, демократия, всегда была несовершенной, могла вынести на Олимп не только неумелого человека, но и политиков, ненавидевших свой народ.

Внутриполитический ареал Азербайджана неоднороден: среди представителей оппозиции есть как адекватные политики, так и буйные, невоспитанные и агрессивные личности. Увы, организация, громко именующая себя "Национальным Советом Демократических Сил" ("Нацсовет"), давно и уверенно сползла в омут политической безнравственности, истерического субъективизма, подмены реалий совершенно фантасмагорическими уверениями и банальной лжи.

Функционеры этой квазиорганизации временами привлекают к себе внимание очередными люмпенскими выходками. То попадаются на типичных грешках донельзя радикализованных сетевых троллей, то грызутся между собой на публике, демонстрируя повадки давно позабытых меньшевиков и леваков-эсеров. А то и вовсе становятся в позу, утверждая, что они и только они сумеют спасти вселенную в целом и страну в частности.

Все это, естественно, не имеет никакого практического и политического значения. Так как жизнедеятельность местной радикальной оппозиции - это вопрос эмоций, а не мозгов. Люди, которые попытались подойти к нашим представителям буйствующей оппозиции с позиции разума - "озвучьте вашу программу", "покажите ваших лидеров" - разочаровались в нашей нетрадиционной оппозиции еще 25 лет назад, когда она еще только приподнимала свою сонную голову.

Немногочисленная кучка людей, все еще верящих в лидеров ПНФА, "Мусават", "Нацсовета" и т.д. - типичная массовка, действующая эмоциями, а не мозгом. Это люди, которые искренне верят, что в Азербайджане все плохо, но которые в принципе не готовы ни во что вникать. Они считают и в частности как утверждает Гюльтекин Гаджиева, что как их лидеры твердят и утверждают, значит, так оно и есть.

Они сами сгубили себя

При этом среднестатический обыватель, верящий Али Керимли или Джамилю Гасанлы, - обычный, хотя и не блещущий логикой гражданин. Можно им прочесть ликбез по одному маленькому событию, но для них имеют значение утверждения "псевдолидеров" и толпы сетевых троллей, ежедневно рассказывающих по несколько новых страшилок о стране.

В общем, лидеры радикальной оппозиции могли бы долго еще компостировать мозги своей малочисленной пастве, если бы не одно сгубившее их обстоятельство. И это обстоятельство... они сами.

Ныне в социальных сетях активно обсуждаются короткое, всего в несколько минут видеокадры совещания Координационного центра "Нацсовета", проведенного в ZOOM. Видеозапись не только в очередной раз срывает маски с политических лицедеев, но и является показателем морально-этического упадка группы политиканов, возомнивших себя "спасителями нации".

Зиц-председатель "Нацсовета" Джамиль Гасанлы и неофициальный главный пропагандист Али Керимли, он же бывший главред газеты "Азадлыг" Ганимет Захидов утверждают, что на онлайн-совещании обсуждалось неудачное заявление члена Координационного совета Эльданиза Кулиева. Также утверждается, что на совещании Э.Кулиев якобы был жестко критикован и до его сведения довели, что нельзя вмешиваться в личную жизнь граждан: нельзя не только писать об этом на своей фейсбучной странице, но даже и намекать.

"Мы очень жестко, однозначно и открыто заявили, что решительно осуждаем подобные действия", - говорит Д.Гасанлы. А Гюльтекин Гаджиева вторит ему.

Но после распространения скандальных видеокадров им всем пришлось извиниться. А Г.Гаджиева твердит, что мол, да, она "весьма жестко" высказалась в адрес живущего в США оппозиционного блогера Исмаила Джалилова, подтрунивая над принадлежностью оного к представителям сексуальных меньшинств.

Теперь они извиняются, но ими движут не моральные принципы или этические императивы, нет. Они боятся потерять источники финансирования, встретившись с решительным непониманием своих хозяев - ведь гомофобия на Западе считается недопустимым, неадекватным поведением.

Так что же случилось, что функционеры "Нацсовета" и их поденщики столь отчаянно заволновались?

"Я очень сожалею, что Гитлер 1941-1945 годах полностью не истребил их..."

Есть такой смурый, невзрачный, но крикливый политик - председатель Высшего совета Партии Гражданской солидарности (ПГС) Рафик Манафлы. До 1995 года состоял в ПНФА, потом сменил партию, хозяина и убеждения. С 2012 года числится членом Координационного совета "Нацсовета". Типичный аватар Шарикова в оппозиционной среде. И именно он во время закрытой, ныне скандальной онлайн-конференции произнес совершенно абсурдную и агрессивную фразу. Поддакивая говорящей об оппозиционном блогере Исмаиле Джалилове "Мату Хару" местной оппозиционной тусовки Гюльтекин Гаджиевой, он, Рафик Манафлы так и сказал: "Что еще можно ожидать от такой мужчины-проститутки? Я очень сожалею, что Гитлер 1941-1945 годах полностью не истребил геев".

То есть, Р.Манафлы во всеулышанье заявил, что он не только агрессивный гомофоб, но вовсе и не против расстрела И.Джалилова, ибо критикуемый блогер, как сам неоднократно и публично признавался, человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

И что же получается? Ведь совсем недавно эта самая кучка политиканов так отчаянно защищала акцию сексуальных меньшинств, голословно утверждая о недопустимости ограничения прав на любого рода волеизъявления. Тролли Али Керимли пошли войной против тех, кто пытался как то довести до общества мысль о недопустимости подобного рода акций, идущего в разрез с морально-этическими ценностями нашей нации.

Но ничего удивительного. Ведь мы уже привыкли, что у этих псевдодемократов истинные намерения всегда шли в разрез с заявленным принципам. Начиная с середины 90-х, лидеры радикальной оппозиции говорили о национальных интересах, но в лице Кристофера Смита во всеуслышание аплодировали тем проармянским американским конгрессменам, которые требовали независимость Карабаху. Перед каждым крупным мероприятием, значительным событием в нашей стране устраивали акции протеста и тем самым отвлекали внимание мировой общественности. В день Ходжалинской трагедии устраивали оргии в ресторанах, обвиняли друг друга в предательстве и в пособничестве властям, но одновременно без всякого угрызения совести шли на переговоры и закладывали своих однопартийцев.

Хамство, невоспитанность и добровольное срывание масок

Как бы в доказательство вышесказанным, нужно отметить выступление Гюльтекин Гаджиевой, которая сперва оскорбила лидера движения "Реальный Азербайджан" (РеАл) Ильгара Мамедова, назвав его предателем интересов оппозиции, "купленным властями человеком", потом перешла к оскорблениям в адрес "Мусават": "Они хоть и униженные, но сумели неплохо заработать в продаже фальшивых удостоверений и справок эмигрантам в странах Европы". Джамиль Гасанлы вместо того, чтобы остановить словесные экзерсисы своей заместительницы, наоборот, своими репликами всячески подбадривал Гаджиеву, обозвав мусаватистов "глубоко несчастными людьми". А Ганимат Захидов, живущий во Франции, "главный идеолог" А.Керимли, ухмылялся и, скорее всего, получал истинное удовольствие от выпадов в адрес своих политических оппонентов.

Эта конференция стала не только примером политического хамства, элементарной и вульгарной невоспитанности, но и добровольным срыванием масок.

Али Керимли, Джамиль Гасанлы и его камарилья в который раз убедительно доказали, что морально-этические принципы априори чужды для лидеров радикальной оппозиции. Для них есть только сугубо меркантильные интересы и ради защиты этих интересов, а также удовлетворения своих эгоцентрических требований они готовы, в сущности, на все.

Хотя они без устали говорят о приверженности к принципам демократии, твердят о том, что защищают права сексуальных меньшинств и т.д., истеричные откровения Г.Гаджибейли и реакции участников онлайн-конференции доказывают совершенно противоположное.

Они, не задумываясь, совершенно легко призывают к уничтожению представителей сексуальных меньшинств, нецензурно выражаясь в их адрес и высказывая свою зоологическую ненависть к подобным людям, гражданам страны.

Абсолютное и тотальное неуважение норм демократии превратилось в стиль поведения для т.н. "лидеров" радикальной оппозиции, что столь однозначно проявилось в видеокадрах с злополучной конференции.

Руководители "Нацсовета" и ПНФА не скрывали отсутствие какого-либо уважения к соратникам по оппозиционному лагерю - отнюдь, они оскорбляли руководителей и рядовых членов "Мусават" и "РеАл", называя их отщепенцами, несчастными, пропащими и жалкими людьми.

Что совершенно предсказуемо и логично, ибо событийная динамика якобы протестного движения радикальной оппозиции в последние годы с завидной последовательностью и нахрапом, достойной лучшего применения, проиллюстрировала все, даже совершенно мелкие и трудно подмечаемые контуры хаотичных движений в донельзя маргинализованном лагере псевдолибералов, ее алогичность и профанацию, внесенную небезызвестными ваятелями "цветных революций" и зарубежными хозяевами - заказчиками всей их деятельности.

Не это ли истинное дно?!

Али Керимли, Джамиль Гасанлы и иже с ними сохраняют старые, проверенные опытом многолетнего, примитивного лицемерия и популизма традиции. Причем косные традиции, заключающиеся в лоскутном характере и полном отсутствии какого-либо отголоска концептуальности, способной представить альтернативный правительственному проект политического, финансового, промышленного, социально-экономического и культурного развития государства.

Примитивность риторики унылых персонажей вроде Г.Гаджиевой или Д.Гасанлы заключается и в довольно тривиальной трактовке требований социального и экономического характера. Ведь то, чего требуют от имени народа функционеры радикальной оппозиции, давным-давно осуществляется руководством республики в последовательном, спокойном и расчетливом режиме.

Возникает резонный вопрос: кто потворствуют оппозиционным политическим структурам республики в разнузданности и антиконституционности своих действий, напрочь лишенных каких-либо цивилизованных и разумных, начал?! Каковы цели тех сил, что пытается разжечь пожар гражданского противостояния, подорвать монолитность, единство азербайджанского общества?

Ответ прост, и он на поверхности: политика некоторых внешних сил и вполне определенных, давно известных нам международных организаций и фондов, направленная на подчинение себе других государств, в том числе посредством организации там постановочных "цветных революций", в полной мере относится к таким постсоветским странам, как Азербайджан. Адептами "бархатных переворотов" принимается во внимание важность геополитического положения нашей республики, находящейся между Россией и Ираном, и существенные людские, экономические, геополитические, финансовые, нефтегазовые и транзитные ресурсы страны.

Ныне наблюдается абсурдная картина: больше всего нас ругают некоторые наши граждане, уехавшие за рубеж, стремящиеся таким путем получить желанный вид на жительство или же статус политического беженца. Кто-то уехал и думает, будто у нас нет развития. Кто-то еще не успел устроиться на новом месте и утешает себя тем, что на покинутой родине дела обстоят совсем уж кисло. Кто-то черпает всю информацию о стране из выступлений захлёбывающихся в ненависти к Азербайджану "независимых блогеров" и не понимает, что страшилки YouTube-визгунов к реальности отношения не имеют.

При этом, что характерно, нормальные эмигранты в социальных сетях не особо активны: если они что и пишут и показывают, то на своей волне. Про компьютеры, про животных, про кулинарию... политику упоминают редко и вскользь. Зато их бешеные соотечественники стараются "за себя и за того парня". Поэтому и складывается впечатление, будто наша эмиграция поголовно состоит из пещерных правдорубов, которые считают, будто мы тут стонем и видим мясо только по большим праздникам.

Живущий в США журналист и блогер Исмаил Джалилов хоть и считает себя оппозиционно настроенным, но четко понимает разницу между нормальной оппозицией и дворовой бундом А.Керимли-Д.Гасанлы. Суровый пафос, громкие разоблачения, до крови сжатые кулаки и стоны "доколе" - излюбленные позы этих лидеров порядком надоели даже эмигрантам. Но Али Керимли, Ганимат Захидов, Гюльтекин Гаджиева, Джамиль Гасанлы и даже мелкотравчатый Рафик Манафлы этого не понимают. Они пишут полные фарисейского негодования "откровения", размахивая руками кричат, вопиют... и не чувствуют, что фальшивят. Когда же читатели их писанины и зрители их видеообращений реагируют на очередные пересоленные банальности зевками, апологеты ПНФА-"Нацсовета" только прибавляют градус яростного неадеквата.

Именно потому и очередным генератором обиды для них стал живущий за океаном блогер, не скрывающий своего брезгливого отношения к гоп-кампании А.Керимли и Д.Гасанлы. Помните, одно время было модно говорить "Превед" и всячески коверкать русский язык? Потом эта мода поутихла, и сейчас на "подонков" смотрят как на безнадёжно застрявших в прошлом бедолаг.

Но увы, лидеры местной радикальной оппозиции до сих пор ортодоксальны в своем невежестве и агрессии. Они успешно растратили весь лимит отпущенного им пафоса, и сейчас каждый очередной срыв покровов выглядит всё более и более наигранным. Полагаю, маятник уже давно двинулся в обратную сторону, и скоро подчеркивать свою оппозиционность будет не менее постыдно, чем, например, надевать малиновый пиджак.

Ибо быть человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией не смертельно. Гораздо хуже жить, как Али Керимли, Джамиль Гасанлы или Гюльтекин Гаджибейли. Причину можно и нужно спросить у все еще наивно верящих в них людей. Если даже небезызвестная "независимая журналистка" Хадиджа Исмаилова отреклась от участников скандальной видеоконференции, обозвав участников постыдной тусовки "нерукопожатными", то что тут говорить?!.

Не это ли истинное дно?!

Эльчин Алыоглу

заместитель главного редактора Milli.Аz

специально для Day.Аz