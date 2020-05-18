Баку-Тбилиси-Карс даст Азербайджану большие преимущества после пандемии

Реализация транспортной стратегии Азербайджана превратила страну в крупный транзитный узел, как в плане логистики, так и по пассажироперевозкам. Это признак выверенной макроэкономической политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, отметил в беседе с Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

По словам экономиста, даже сегодня, в условиях высокой волатильности в мировой экономике, эти транспортные артерии не только не теряют актуальность с экономической точки зрения, но и увеличивают конкурентные возможности нашей страны. В условиях деглобализации мировой экономики именно региональное сотрудничество, сотрудничество с близлежащими странами будет становиться все более приоритетным с точки зрения экономической политики и углубления интеграции в целом.

Не надо забывать, что наш регион обладает огромным потенциалом экономического роста. Рост интеграции в регионе, несомненно, должен увеличить потенциал тех региональных транспортных проектов, в которые активно вкладывался все эти годы Азербайджан, подчеркнул Эльшад Мамедов.

Что касается конкретно маршрута Баку-Тбилиси-Карс, то тут мы может констатировать достаточно серьезные потенциальные преимущества Азербайджана в постпандемический период, считает наш собеседник.

"Этот железнодорожный коридор позволяет связывать бурно, динамично развивающийся и фактически превратившийся в локомотив мировой экономики восточный регион с западными рынками сбыта, которые определенное время еще будут одним из целевых ориентиров для товаропроизводителей Юго-Восточной Азии. В этом плане, даже несмотря на кризис, который предрекается Европейскому Союзу, ЕС в каких-то новых форматах все равно будет очень важным рынком сбыта.

Вместе с тем, углубление регионального сотрудничества, адекватная макроэкономическая политика в регионе может способствовать тому, что в рамках взаимодействия с одними только нашими основными соседями и внешнеторговыми партнерами уже можно добиться того экономического роста, который позволит еще более повысить рентабельность коридора Баку-Тбилиси-Карс и в целом проектов, инициированных азербайджанской стороной.

Поэтому я думаю, что стратегия Азербайджана, направленная на углубление транспортных и логистических возможностей нашей страны, в свете складывающихся новых реалий мировой экономики доказывает свою адекватность и высокую экономическую эффективность", - заключил профессор UNEC.

Лейла Таривердиева