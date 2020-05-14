Хикмет Гаджиев: Азербайджан показал стратегический подход к решению эпидемиологической проблемы

Азербайджан показал стратегический подход к решению эпидемиологической проблемы. Данная ситуация в стране в значительной степени находится под контролем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал информационному порталу EurActiv помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

По его словам, правительство Азербайджана продемонстрировало стратегический подход к разрешению эпидемиологической ситуации и комплексный анализ рисков.

"Большинство решений и действий Азербайджана носили превентивный характер и были эффективными, а не предпринимались постфактум, в частности, своевременное введение режима карантина. Эпидемиологическая ситуация в значительной степени находится под контролем", - отметил он.

Гаджиев сказал, что в стране имеются 24 лаборатории по выявлению коронавируса, в которых ежедневно проводится около семи тысяч тестов. Он добавил, что были предприняты меры для повышения готовности системы здравоохранения путем увеличения числа больничных коек, тренинга врачей и медицинского персонала.

Относительно социально-экономических трудностей, вызванных COVID-19, Гаджиев сказал, что правительство мобилизовало экономический пакет почти на 3 миллиарда манатов, чтобы улучшить положение государственного и частного секторов.

Говоря о работе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), он отметил, что Азербайджан пригласил экспертов ВОЗ, которые подготовили очень позитивный доклад о готовности системы здравоохранения страны.

Помимо этого он добавил, что в письме Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал меры, принятые Азербайджаном, образцовыми.