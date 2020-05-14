Президент Ильхам Алиев выделил 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения приусадебных участков и посевных площадей в Гусарском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью улучшения водоснабжения приусадебных участков и посевных площадей в селе Зухул Гусарского района из суммы, указанной в подпункте 1.8.21 в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 652 тысячи манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.