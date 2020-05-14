Сиявуш Новрузов: В Азербайджане все ресурсы мобилизованы на борьбу с коронавирусом

Сегодня было проведено онлайн-заседание комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса, сообщает Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис.

Открывая заседание, председатель комитета Сиявуш Новрузов проинформировал о вопросах повестки, отметив, что в третьем чтении будет обсуждаться законопроект о поправках в законы "О производственных и бытовых отходах", "О животном мире", "Об экологической безопасности", "О получении информации об окружающей среде" и "О водном хозяйстве муниципалитетов".

Говоря о проекте, Новрузов рассказал о поправках редакционного характера, предлагаемых в вышеназванные документы. Было отмечено, что согласно поправкам, усиливается внимание к вопросам оценки влияния на окружающую среду

Участвовавшие в онлайн-заседании зампред комитета Эльшан Мусаев, члены комитета Низами Джафаров, Кямран Байрамов, Малик Гасанов, Фатах Гейдаров, Джавид Османов, Таир Рзаев, Сабина Хасаева, Мазахир Эфендиев, Саттар Мехбалыев, Агиль Мамедов, Эмин Гаджиев, Алиаббас Салахзаде высказались относительно проекта, посчитав поправки целесообразными.

В заключение обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Затем участники заседания говорили о текущих делах, была обсуждена работа комитета на последующий период.

В своем выступлении Сиявуш Новрузов сказал, что в борьбе с пандемией коронавируса в республике под руководством Президента Ильхама Алиева осуществляется значительная работа, мобилизованы все ресурсы, из Резервного фонда Президента Азербайджана выделено примерно 100 миллионов манатов на приобретение медицинского оборудования и принадлежностей, в резерве остается 150 миллионов манатов, гражданам оказывается социальная поддержка.

Выступившие на заседании члены комитета высоко оценили работу, проводимую государством и Фондом Гейдара Алиева в связи с пандемией, включая социальные меры.