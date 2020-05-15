Задержания и аресты проворовавшихся чиновников должны стать уроком для всех

Расследование Службы государственной безопасности (СГБ) в министерстве культуры Азербайджана и заключение под стражу заместителя министра являются частью политики Президента Ильхама Алиева, направленной на повышение прозрачности в борьбе с коррупцией, обеспечение верховенства закона, что поможет наладить связь граждан с чиновниками, которые будут добросовестно служить народу.

Об этом Day.Az сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

"Борьба с коррупцией в Азербайджане ведется комплексно, принимаются институциональные меры и меры по искоренению коррупции, носящие экономический характер. В то же время, появление новых кадров также способствует противодействию коррупции", - подчеркнул он.

С другой стороны, продолжил наш собеседник, в борьбе с коррупцией, как и с преступностью, усиливается деятельность правоохранительных органов, в том числе СГБ.

"В этом отношении будут продолжаться выполняться требования Президента Ильхама Алиева для обеспечения и повышения прозрачности в стране, для борьбы с коррупцией и для более качественного оказания услуг общественности. Считаю, что глава государства достигнет этой цели точно так же, как он достигал ранее поставленных целей", - полагает парламентарий.

Депутат заметил, что реформы в кадровой системе также способствуют борьбе с коррупцией.

"Президент Ильхам Алиев дает указания и рекомендации всем новым назначенцам и поручает каждому работать прозрачно и честно, быть ближе к людям и напоминает о необходимости по-настоящему служить народу. Эти меры направлены именно для повышения качества служения чиновников гражданам нашей страны", - подчеркнул Гулиев.

Наш собеседник выразил сожаление о том, что несмотря на регулярные аресты руководителей исполнительной власти и других должностных лиц, некоторые чиновники до сих продолжают попадаться с поличным.

"На мой взгляд, одного заключения под стражу недостаточно. Необходимо обрезать экономические корни, на которых держится коррупция. В то же время наши граждане должны проявлять более чувствительное отношение, и оказывать в этом вопросе поддержку государству. То есть, требуется усиление общественного контроля.

С другой стороны, большинство новых кадров молоды и имеют довольно прозрачную биографию. Считаю, что недавние задержания чиновников будут для них отличным уроком, и в этом отношении контроль и аресты, проводимые СГБ по искоренению коррупции в Азербайджане, будут иметь особое значение. Несомненно, недавние события не являются разовой кампанией, они будут доведены до конца, что приведет к значительным положительным результатам в борьбе с коррупцией", - заключил Муса Гулиев.

Абдул Керимханов