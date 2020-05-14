Афет Гасанова: Итоговое решение Совета Евросоюза по политике "Восточного партнерства" - очередной международный успех Азербайджана

Итоговое решение Совета Евросоюза по политике "Восточного партнерства" в период после 2020 года - очередной международный успех Азербайджана, поскольку вопросы, отраженные в решении, вполне совпадают с позицией нашей страны.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), член азербайджанской делегации в Межпарламентской ассамблее СНГ Афет Гасанова.

Она сообщила, что вопросы, упомянутые во втором пункте решения, имеют большое значение для Азербайджана.

"В данном пункте, где отражены политические и правовые основы "Восточного партнерства", в том числе важнейшие принципы деятельности, Совет подчеркивает стратегическую значимость данной организации в рамках Европейской политики соседства, а также вновь выражает приверженность выполнению совместных обязательств по созданию единого пространства демократии, благополучия и стабильности.

Упомянутые в данном пункте вопросы вновь на международном уровне подтверждают и поддерживают справедливую и принципиальную позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту, а также наглядно демонстрируют, что Армения является большим источником опасности для региона.

Поскольку в данном пункте отражена приверженность ЕС к выполнению совместных обязательств по международному порядку и праву, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет, как и указано в принципах Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии ОБСЕ, а также приверженность фундаментальным ценностям, в частности, уважению прав человека и основных свобод всех людей, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, демократию, верховенству закона, гендерному равенству, а также устойчивому развитию и рыночной экономике.

Другой важный момент заключается в том, что в 17-м пункте повторно затрагивается вопрос военных конфликтов, подчеркивается значимость их урегулирования, построения доверительных и добрососедских отношений. В этом пункте, выразив глубокую озабоченность в связи с продолжающимися нарушениями международного права в некоторых странах Восточного партнерства, Совет заявляет, что поддерживает усилия по пресечению конфликтов, а также укреплению доверия и мирному урегулированию конфликтов посредством переговоров в рамках согласованных форматов.

Как видно, позиция Азербайджана серьезно поддерживается и в данном пункте. Вот уже долгие годы в результате агрессивной и захватнической политики Армении против Азербайджана нарушены права свыше миллиона наших соотечественников. Хотя власти нашей страны и пытаются урегулировать нагорно-карабахский конфликт путем переговоров, Армения демонстрирует деструктивную позицию, постоянно прибегает к различного рода провокациям для срыва переговоров, и пытается сохранить статус-кво. В итоговом документе Совета Евросоюза можно разглядеть намек на то, что Армения является страной-оккупантом и нарушает все принципы международного права.

Считаю, что международные организации должны продемонстрировать в этом вопросе решительную позицию, и для установления в регионе безопасности и урегулирования конфликта на Армению должно быть оказано серьезное давление. В противном случае реализовать указанные в документе вопросы не будет возможным", - сказала Афет Гасанова.

Депутат подчеркнула, что отраженные в документе вопросы вновь на международном уровне подтверждают справедливую и правильную позицию Азербайджана.

"Конечно, в отражении этих вопросов в документе играет исключительную роль работа, проделанная Азербайджаном в данном направлении. Президент Ильхам Алиев регулярно с самых высоких международных трибун весомыми фактами доводит до международной общественности, что Армения является страной-оккупантом, и представляет большую угрозу для всего региона. Как и видно, в мире слышат голос справедливости Азербайджана и учитывают его позицию. В то же время это говорит о растущем авторитете страны на международной арене", - добавила Афет Гасанова.

Напомним, что "Восточное партнерство" - инициатива Евросоюза, направленная на улучшение отношений со странами СНГ в рамках политики добрососедства. Данная инициатива охватывает шесть стран - Азербайджан, Грузию, Армению, Молдову, Украину и Беларусь.