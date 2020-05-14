В США обнаружен документ, свидетельствующий о симпатиях дашнаков к Гитлеру и одобрении ими Холокоста

В ходе расследования, проведенного Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, в архивах Конгресса США был обнаружен исторический документ, свидетельствующий об одобрении армянскими дашнаками политики Гитлера и Холокоста.

Как сообщили в Генконсульстве, четвертого мая 1945 года член Палаты представителей США от штата Мичиган, конгрессмен Френк Хук (Frank Hook) представил на пленарном заседании Конгресса статью о симпатиях армянских дашнаков к Гитлеру, одобрении ими Холокоста, их склонности к расизму, а также о терактах, совершенных ими на территории США, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эта статья была включена в регистрационную книгу Конгресса США, и опубликована правительством.

В статье дашнаки называются хорошо организованной бандой, осуществляющей в течение продолжительного времени теракты на почве фашизма, а также говорится о том, что дашнаки используют терроризм в качестве основного инструмента.

В статье отмечается, что также дашнаками в США были совершены террористические акты против армян, которые отказывались жертвовать средства партии "Дашнакцутюн" и не разделяли ее радикальной идеологии. В качестве примера приводится факт убийства террористами-дашнаками в 1933 году главы армянской церкви в США архиепископа Леона Турияна во время рождественской мессы в церкви в Нью-Йорке.

В статье, разоблачающей симпатии дашнаков к нацистам, приводится цитата из издававшейся в Бостоне газеты дашнаков "Hairenik" от 17 сентября 1936 года, в которой гитлеризм и фашизм они называют "подарком человечеству" и "успешной системой, подарившей новую жизнь Германии и Италии".

Также в статье подчеркивается, что дашнаки являются ярыми антисемитами, что они опубликовали немало статей на эту тему, а в августовском номере от 1936 года газеты Hairenik приводится цитата, открыто демонстрирующая поддержку Холокоста: "Порой бывает трудно искоренить эти ядовитые элементы, ввиду того, что они уже пустили глубокие корни, как хроническая болезнь. Когда людям становится необходимо искоренить их необычным способом, эти попытки и методы считаются революционными. Кровотечение во время хирургического вмешательства является естественным явлением... В таких условиях диктатура играет роль спасителя". Как видно, армянские дашнаки называют Холокост - уничтожение нацистами шести миллионов евреев - "хирургической операцией по уничтожению ядовитых элементов".

В документе также упоминается служивший нацистам Гарегин Нжде. Подчеркивается, что он является основателем идеологии цехакронизма, пропагандирующей армянский расизм, и распространял ее в основном среди молодых армян, а также пропагандировал расистские идеи Гитлера. В статье представлено обращение Нжде и его сторонников-дашнаков к армянской молодежи, нацеленное на усвоение ими этих расистских идей и приверженность им. Данное обращение было опубликовано в номере еженедельника Hairenik Weekly от 11 января 1935 года.

Отметим, что основная армянская лоббистская организация, активно действующая против Азербайджана в США - Армянский национальный комитет Америки - является дашнакской организацией.