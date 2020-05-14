Тофик Аббасов: Президент Ильхам Алиев посылает чиновникам ясный месседж

Честность, прозрачность, справедливость должны стать принципом работы каждого государственного чиновника, заявил Президент Ильхам Алиев, принимая в среду нового главу Исполнительной власти Кяльбаджарского района Азера Годжаева.

Глава государства уже не в первый раз касается вопроса борьбы с коррупцией и нечистоплотностью чиновников и руководителей всех мастей. Но в этот раз заявления лидера страны звучали еще более жестко и однозначно.

Заявления Президента Ильхама Алиева по поводу коррупции сохраняют свою актуальность, потому что недобросовестных чиновников, предпочитающих решать свои проблемы за счет других, увы, достаточно - как показывают операции спецслужб, проведенные в последние дни, сказал в беседе с Day.Az известный политолог Тофик Аббасов.

На встрече с новоназначенным главой Кяльбаджара глава государства был очень конкретен, отметил наш собеседник.

"Нужно не гасить очаги напряженности в этой теме, а противопоставлять коррупции надежный щит. И самое страшное в том, что некоторые люди, которых назначают на высокие посты, кому глава государства выражает свое доверие, злоупотребляют своим положением, ставят себя выше общества и стараются застолбить за собой статус особых персон.

На встрече с новым главой ИВ Кяльбаджарского района глава государства высказался недвусмысленно. Это надо воспринимать как предупреждение. Он предостерег чиновников не переходить черту, не переступать грань", - отметил Аббасов.

По словам политолога, сегодня, как и вся планета, Азербайджан столкнулся с серьезными вызовами. Идет борьба с коронавирусом, государство принимает меры, чтобы помочь гражданам пережить эти трудные времена, берет на себя бремя их социальных проблем. И в этих условиях, к сожалению, находятся некоторые элементы, которые пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией, набить карманы и создать себе преференции. Это совершенно недопустимо, и Президент Ильхам Алиев уже не просто указывает на проблему, а жестко предупреждает, что никакой пощады не будет. Если человек ставит себя выше общества, совершает преступление, наказание будет неотвратимо, подчеркнул Тофик Аббасов.

"Думаю, все должностные лица - что в столице, что в регионах - должны сделать соответствующие выводы, и не просто делать вид, что все поняли, а принять высказанные главой государства мысли как руководство к действию. Иначе те, кто считают, что им все позволено, окажутся застигнутыми врасплох и понесут серьезное наказание", - считает политолог.

Адресные сигналы главы государства обращены и в сторону нашего общества, отметил Аббасов. Необходимо на местах усиливать общественный контроль, о чем говорил и глава государства. Здесь должна сработать активность простых граждан, которые сами являются заложниками такого положения, создающегося недобросовестными чиновниками. Граждане должны сами встать на защиту своих прав, чтобы не оказаться в роли обманутых, за счет которых нечестные чиновники и руководители решают свои проблемы.

"Глава государства не раз озвучивал предупреждения коррупционерам. В последнее время мы наблюдаем немало случаев, когда задерживаются главы исполнительных властей, люди, присвоившие гуманитарную помощь, люди, занимающие ответственные посты в министерствах. Например, чиновники, которые по долгу службы должны были заниматься сохранением исторического и культурного наследия, а вместо этого погрязли в коррупционных схемах и создавали свои финансовые пирамиды. Это говорит о том, что сейчас время не для беспристрастного наблюдения, а для активных действий. Глас народа должен решительно заявить о себе", - сказал политолог.

Бдительными должны быть и СМИ, считает наш собеседник. Тем более, в нынешней ситуации, когда из-за пандемии социально-экономическая политика меняется буквально на ходу. Борьба с косностью, несунами, бюрократами, которые, занимая высокие посты, забывают обо всем на свете и начинают грабить, должна идти повсеместно и силами всего общества. Борьба с нечистоплотностью - это дело не только главы государства. Он дал направление, и теперь необходимо поддержать его усилия. По словам Аббасова, ничего трудного тут нет. Вокруг коррупционеров необходимо создавать пояс прозрачности и нетерпимости. В этом случае борьба с коррупцией, к которой призывает глава государства, будет действенной и эффективной.

"Уже давно доказано, что коррупция и взяточничество - это не социальная, а нравственная проблема. Коррупционеры - люди безнравственные, поэтому они идут на все. Этих людей нужно призвать к нравственности через ответственность. Тут важна гласность, чтобы граждане знали этих антигероев, этих антиподов в лицо. Чтобы чиновники, занимая высокие посты, считались с общественностью, люди должны быть непримиримы и помогать главе государства и правоохранительным органам бороться с коррупцией на всех фронтах", - отметил Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева