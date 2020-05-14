https://news.day.az/politics/1234977.html Президент Ильхам Алиев назначил нового исполнительного директора Фонда страхования вкладов
Президент Ильхам Алиев назначил нового исполнительного директора Фонда страхования вкладов
14 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Турала Гудрет оглу Пириева исполнительным директором Фонда страхования вкладов.
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