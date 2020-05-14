Президент Ильхам Алиев назначил нового исполнительного директора Фонда страхования вкладов

14 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Турала Гудрет оглу Пириева исполнительным директором Фонда страхования вкладов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.