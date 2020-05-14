МИД России: Продолжаются консультации по обмену пленными между Азербайджаном и Арменией

Вопросы, связанные с обменом, облегчением участи лиц задержанных на территориях Азербайджана и Армении постоянно присутствует в повестке дня переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Так, в прошлом году в Москве было принято решение о посещении заключенных их родственниками. Затем, Азербайджан и Армения вернули по одному пленному и при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ продолжаются консультации по судьбам других заключенных. Мы будем внимательно следить за их ходом", - сказала она.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.