Арзу Нагиев: Следуя призывам Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, молодежь активно участвует в волонтерской деятельности

Следуя призывам Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, молодежь принимает активное участие в волонтерской деятельности.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев, передает Day.Az.

По его словам, вопрос этот чрезвычайно важный. В ответ на эти призывы волонтерские организации и движения страны учредили Центр координации волонтеров Азербайджана, который продолжает действовать и сегодня.

"В период особого режима карантина деятельность волонтеров охватила различные направления, в этот период активно действовали молодежная организация "Волонтеры ASAN", Общественное объединение "Региональное развитие", Студенческая волонтерская программа Bir и другие волонтерские организации.

Через Центр азербайджанские волонтеры оказывают помощь одиноким пожилым людям, вносят важный вклад в устранение угрозы жизням людей, нуждающихся в крови, в результате ее нехватки, вызванной коронавирусной инфекцией, а также навещают малообеспеченные семьи. То есть за короткие сроки, Центр мобилизовал волонтеров можно сказать по всей республике. Они активно действуют в различных направлениях. Под девизом "Защитим старших" волонтеры навещают лиц с ограниченными физическими возможностями как в регионах, так и в Баку, малообеспеченные семьи, семьи шехидов, передают им продукты питания и товары первой необходимости. На сегодняшний день около тысячи волонтеров приняли участие в мероприятиях по поддержке свыше 6 250 семей в 28 районах и городах страны.

В то же время в рамках акции "Волонтер-сосед", в более чем 40 регионах волонтеры посредством особых объявлений, размещенных во дворах и на зданиях, оставляют свои контакты, чтобы в случае необходимости можно было обратиться к ним", - сказал Арзу Нагиев.

Он добавил, что другой проект, инициированный Центром, связан с участием волонтеров в устранении угрозы жизням людей, нуждающихся в крови в связи с талассемией и гемофилией, а также для неотложных хирургических операций.

"Устранение этой угрозы связано с участием волонтеров. Центр координации волонтеров Азербайджана и Национальный центр гематологии и трансфузиологии совместно с Банком крови запустили акцию "Добровольный донор". Данная акция была проведена во всех отделах Банка крови в столице и регионах, где волонтеры принимали активное участие.

Сегодня молодежь также ведет просветительскую работу в связи с пандемией, и основанная цель заключается в том, чтобы преодолеть эту ситуацию с минимальными потерями, трудиться во имя благосостояния людей, а также при поддержке волонтеров оказывать помощь людям уязвимых категорий", - подчеркнул Арзу Нагиев.