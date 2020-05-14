Бахтияр Алиев: Волонтерское движение в Азербайджане обрело широкий размах

Волонтерское движение в Азербайджане обрело широкий размах. По инициативе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой волонтеры сегодня осуществляют активную деятельность.

Об этом в четверг сказал Trend председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев, передает Day.Az.

По его словам, в целях расширения деятельности волонтерские организации и движения в стране учредили Центр координации волонтеров Азербайджана.

"В частности, высокой оценки достойна деятельность волонтеров в период распространения коронавирусной инфекции. Поскольку в этот период люди живут в условиях самоизоляции, и в их числе пожилые, одинокие лица, а также малообеспеченные семьи, посредством волонтеров им оказывается государственная поддержка.

Таким образом под девизом "Защитим старших" в столице и регионах волонтеры навестили тысячи одиноких и пожилых людей, малообеспеченные семьи, лиц с ограниченными физическими возможностями, передали им пакеты с продуктами и товарами первой необходимости.

В то же время в рамках начатой восьмого апреля акции "Волонтер-сосед" в многочисленных районах республики волонтеры посредством особых объявлений, размещенных во дворах и зданиях, оставили свои контакты, а также оказали помощь нуждающимся.

Эта деятельность волонтеров высоко ценится населением, главе государства выражают признательность за такую инициативу", - сказал Бахтияр Алиев.

Он подчеркнул, что одно из важнейших направлений деятельности волонтеров связано с устранением дефицита крови, вызванного по причине коронавирусной инфекции.

"Как известно, ввиду объявленного в стране режима карантина, наблюдался недостаток крови, и лица, нуждающиеся в ней, столкнулись с серьезной угрозой. В данном направлении волонтеры также организовали важную акцию. Таким образом, с восьмого апреля Центр координации волонтеров Азербайджана и Национальный центр гематологии и трансфузиологии совместно с Банком крови запустили акцию "Добровольный донор". В рамках этой благородной акции в столичном Банке крови, а также в его региональных отделениях, волонтеры приняли активное участие в донорской акции", - подчеркнул Бахтияр Алиев.

Он добавил, что волонтерская деятельность не ограничивается этим.

"Они также принимают активное участие в работе по просвещению среди населения. Все это показывает, что волонтерское движение обрело в стране широкий размах, и наши волонтеры способны оказать помощь нуждающимся в самый трудный момент", - подытожил Бахтияр Алиев.