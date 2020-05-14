Масштабные учения армии Азербайджана навели страх на военно-политическое руководство Армении

Плановые масштабные оперативно-тактические учения армии Азербайджана навели страх на военно-политическое руководство Армении.

Об этом говорится в информации министерства обороны Азербайджана, передает в четверг Day.Az.

"Азербайджанская армия проводит учения в рамках признанных на международном уровне границ нашей страны, поэтому о нарушении требований международных документов не может быть и речи. Вновь заявляем, что Азербайджан имеет право проводить учения в пределах своих границ с привлечением любого количества живой силы и различной военной техники.

Напоминаем армянской стороне, которая ссылается на призыв генерального секретаря ООН к соблюдению мирового режима прекращения огня, что официальный Ереван должен сначала выполнить требования четырех резолюций Совета безопасности ООН о выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Отметим, что именно регулярные учения вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана, хранение там большого количества оружия, боеприпасов и другой военной техники вне контроля международных организаций является грубым нарушением официальным Ереваном международных норм и принципов, в том числе основных требований Венского документа.

Сообщаем, что такая реакция Армении на запланированные учения азербайджанской армии направлена на то, чтобы отвлечь мировое сообщество и международные организации от себя, как от государства-агрессора.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что если противник предпримет попытку какой-либо провокации, азербайджанская армия немедленно и решительно пресечет это с применением силы", - говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.