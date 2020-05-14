Дональд Трамп: Соединенные Штаты всемерно поддерживают суверенитет и независимость Азербайджана
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
От имени американского народа передаю Вам и азербайджанскому народу искренние приветствия и поздравления по случаю 28 Мая - Дня Республики. Соединенные Штаты всемерно поддерживают суверенитет и независимость Азербайджана.
Соединенные Штаты и Азербайджан около 30 лет сотрудничали во имя укрепления международной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов в Европу и построения блестящего будущего для двух великих народов. Мы ценим существенный вклад Азербайджана в эти сферы, поощряем все шаги, направленные на стимулирование демократического управления, которое мы обещали поддерживать, а также на защиту прав и свобод. В период, когда мы столкнулись с пандемией коронавируса, Соединенные Штаты находятся рядом с азербайджанским народом. Как один из сопредседателей Минской группы мы продолжим наше участие в поддержке переговоров по устойчивому и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Прошу принять мои поздравления и наилучшие пожелания по случаю 28 Мая - Дня Республики", - говорится в письме.
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