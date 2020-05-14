Армяне спровоцировали националистический скандал в России

12 мая в Москве на 53 году жизни скончался русский философ, писатель и публицист, создатель незарегистрированной Национально-Демократической партии России Константин Крылов. Вокруг смерти Крылова закипели и армянские страсти.

Напоминаем, что Крылов был убежденным националистом, сторонником введения визового режима со странами Средней Азии и Закавказья, одним из основателей "Русского общественного движения - Россия" ("РОД - Россия").

Армяне решили попинать писателя. А публицисты Егор Холмогоров и Олег Кашин ответили было армянским пользователям в соцсетях, которые критикуют писателя посмертно, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

Мысль холмогоровская такова: "Армянин сегодня мыслит как нерусь, и русский идеолог для него на автомате враг".

Суть такова, что армяне, живущие в России и питающиеся от нее, ведут себя как русофобы. И великая и сильная Россия для них более не выгодна и не хороша.

"Если бы был единичный случай, я бы промолчал, но к сожалению нередко в последнее время обнаруживаю комментарии от людей с фамилиями на -ян содержания в духе "русское самосознание для армян это плохо". Очень огорчает", - считает Холмогоров.

В войну тут же вступили армянские СМИ и представители "пятой армянской колонны" внутри России, чтобы еще больше огорчить Холмогорова.

В частности, ярый армянский националист, российский медиамагнат Арам Габрелянов гневно написал:

"Почитал Холмогорова, про то что армяне виноваты в том что СМИ не оказали почести Крылову. Удивительно Всегда считал , что он очень умный. А написал он глупость. Б...ь, я армянин и продвигал Холмогорова во всех своих СМИ и у меня даже мысли не было , что он русский националист. То, что написал Холмогоров - это очень неправильно".

Напоминаем, Арам Габрелянов - председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты "Известия"", генеральный директор и президент издательского дома "News Media", президент холдинга "Балтийская медиагруппа", создатель газеты-таблоида - "Жизнь".

Ранее Габрелянов считался "крестным отцом" армянской мафии российских СМИ, выпустил немало армянских птенцов и армянских фальшивок на просторы рунета.

Позже частично этот титул утратил, уступив дорогу более прыткой и авантюрной Маргарите Симоньян. Однако на их генетической и цехакронной армянской дружбе корпоративно-мафиозное соперничество не отразилось. Скорее наоброт, они еще крепче скрепили армянские ряды в России. И вместе свершили еше немало провокаций в интересах армянства.

Под армянским натиском Егор Холмогоров продержался, увы, недолго, и пошел на попятную, уразумев, что противоречить армянам сегодня в России - себе дороже.

"Арам Ашотович, Вы совершенно неправильно меня интерпретировали. Не "армяне виноваты в том, что не воздали почестей Крылову". А "некоторые армяне (ну точнее люди с армянскими фамилиями, чаще всего безнациональные космополиты) воспринимают таких русских идеологов как Крылов как объект ненависти и это очень неправильно именно для армян", - огорчил теперь уже нас Холмогоров.

Хотя вопрос армянам был задан адресно, учитывая, что армяне управляют росийскими СМИ. И если о Крылове там ничего не прошло, значит, так было угодно армянам.

Но Холмогоров решил поспешно оправдаться перед армянами, и подобострастно напомнил Габрелянову: "Крылов, кстати, был большим армянофилом, во многом с моей подачи".

Хотелось бы сказать русским патриотам, что с вашей подачи в нашей стране должны поддерживать прежде всего тех, кто отражает интересы народов, входящих в состав Российской Федерации, в том числе, если хотите, русофилов. А не армянофилов, которые сегодня и ведут нашу страну под откос.