Оккупация Лачина - это прямое следствие предательства тандема НФА-Мусават

18 мая - один из черных дней календаря для азербайджанского народа. 28 лет назад вооруженными подразделениями Армении совместно с сепаратистскими бандформированиями был оккупирован Лачинский район. Район пал через десять дней после сдачи города Шуша.

Принимая на днях нового главу исполнительной власти Кяльбаджарского района, Президент Ильхам Алиев высказался вполне определенно, назвав оккупацию города Шуша и Лачина результатом предательства и измены.

"Виновной в оккупации Кяльбаджара является предательская власть НФА-Мусават. Именно в результате их предательской и нерадивой деятельности Кяльбаджар в апреле 1993 года был оккупирован, погибли наши граждане, и все наши соотечественники из Кяльбаджара оказались в положении вынужденных переселенцев. Это преступление было не первым преступлением власти НФА-Мусават. Огромная отрицательная роль принадлежит тандему НФА-Мусават также в оккупации города Шуша и Лачина", - заявил глава государства.

Азербайджанский народ, по его словам, не должен забывать это, народ не должен забывать своих врагов. Тот, кто предал народ и государство и пытается обеспечить интересы внешних кругов, - предатель и враг. "Другого названия этому нет. Все должны знать это", - сказал Президент Ильхам Алиев.

За комментарием Day.Az обратился к участнику карабахской войны, военному эксперту, бывшему командиру корпуса, кавалеру ордена "Азербайджанское знамя", полковнику запаса Шаиру Рамалданову.

"Президент Ильхам Алиев назвал все и всех своими именами. Думаю, он выразил волю всего народа", - сказал Рамалданов.

По его словам, многие помнят, что творилось в республике в 1992 году, многие знают, с чьей подачи все это происходило. Управление всем хаосом тех дней шло из-за рубежа. Как можно судить по выступлениям сегодняшней оппозиции, она так и не сделала выводов из событий начала 90-х.

"Все, что связано со сдачей Лачина, Кяльбаджара и города Шуша, что связано с теми лицами, о которых говорил Президент Ильхам Алиев, вся эта ситуация развивалась на моих глазах. И как участник войны, как свидетель событий 1992 года, могу сказать, что если бы не преступное, предательское отношение к оценке ситуации на фронте в Баку, сегодня не Пашинян распивал бы чаи в Шуше, а мы. Там продолжали бы жить азербайджанцы, как и в Лачине, и в Кяльбаджаре. В тот период страна очень нуждалась в таком волевом руководителе, каким был Общенациональный лидер Гейдар Алиев. К сожалению, он находился далеко от Азербайджана, а молодое государство было в руках предателей и стремившихся к власти сил", - подчеркнул полковник запаса.

И Лачин, и Кяльбаджар, и особенно Шуша были очень важными стратегическими пунктами, отметил военный эксперт. Их оккупация армянами - это прямое следствие предательства и борьбы за власть в Баку. Борьба за власть, борьба за кресла привела к тому, что армии отдавались преступные приказы оставлять города. Минобороны пропускало мимо ушей все просьбы, рекомендации кадровых военных и истинных патриотов Азербайджана. Ко всем предупреждениям и разумным советам оно оставалось глухим и слепым. Или же просто из Баку говорили "хорошо, мы поможем", "хорошо, мы отправим", и на этом все заканчивалось.

"Сейчас участники тех событий пытаются сбросить вину друг на друга. Но тогда уже имелся государственный аппарат, было создано министерство обороны и назначен министр обороны, которые и обязаны были заниматься этими вопросами. Президент Ильхам Алиев очень правильно напомнил о "человеке в папахе" - министре обороны Рагиме Газиеве, который обещал застрелиться, если Шуша будет сдана. Хочу напомнить еще об одном моменте. Газиев кичился тем, что является гражданским лицом. В моем присутствии им была произнесена следующая фраза: "Я гражданский человек, поэтому противник никогда не сможет определить, как я мыслю. Военные знают, как мыслят военные, а я, как гражданский человек, мыслю не так, как они думают. Поэтому они никогда не смогут уловить, какое решение я могу принять"... И это говорил глава оборонного ведомства, ответственный за исход боевых действий. Более некомпетентного и глупого заявления представить невозможно", - сказал Шаир Рамалданов, добавив, что эти лица абсолютно не думали о народе, о будущем Азербайджана, о тех рисках, которые существуют вокруг страны.

По мнению полковника запаса, можно однозначно утверждать, что в те годы мы теряли не только Нагорный Карабах, но и Азербайджан в целом. Сепаратисты были не только в Карабахе, они активизировались при внешней поддержке и на юге, и на севере республики. Азербайджан буквально рвали на части, и только с возвращением Гейдара Алиева удалось вернуть людям веру в государство. Страшно представить, куда могли привести страну люди, которые сегодня получают гранты и отчитываются перед хозяевами, опять-таки не думая о народе и Азербайджане.

Рамалданов подчеркнул, что гордится и всегда гордился азербайджанским солдатом.

"Как человек воевавший, могу говорить об этом со всей ответственностью. Азербайджанский солдат отличается своим патриотизмом, отношением к Родине, к родному очагу. Азербайджанские воины демонстрировали массовый героизм, сражаясь без оружия, без боеприпасов против превосходящего в разы числом и вооружением врага. Истинные сыны Азербайджана - шушинцы, лачинцы, кяльбаджарцы и другие, даже получая приказ об отступлении, не уходили, многие пожертвовали жизнью, оставшись навечно на подступах к родным городам и селам. Многие азербайджанские бойцы погибли, отказавшись следовать приказам оставить позиции. Это были преступные приказы. Можно было отстоять Шушу, Кяльбаджар, Лачин и другие районы", - заявил кадровый военный.

Обращаясь к кадрам хроники, Шаир Рамалданов привлек внимание к картинам массового бегства и эвакуации людей. Среди эвакуирующихся не только дети, женщины и старики, а также молодые мужчины. По мнению полковника запаса, государство, министерство обороны должны были организовать оборону районов, мобилизовать местное население. Из одного только Кяльбаджара эвакуировали 60 тысяч человек, отдав район армянам "на тарелочке". Защитники района получили приказ эвакуировать людей, они, как военные люди, были вынуждены подчиниться, хотя приказ был неправильным. Из этих 60 тысяч населения можно было мобилизовать шесть тысяч и организовать оборону. Даже полторы тысячи человек могли помочь обороне. Кельбаджар можно было отстоять, уверен Рамалданов. Это горный район, где есть всего два направления для военного наступления, вся остальная часть - труднодоступная местность.

"Говорю это со всей ответственностью, как военный человек. А то, что произошло в Шуше? Это уму непостижимо. Команды сдать город поступали из Баку. Благодаря тогдашним властям и тем, кто стремился прийти к власти, сегодня в Шуше хозяйничают оккупанты. Президент Ильхам Алиев все назвал своими именами, дал очень правильную оценку. Новейшая история Азербайджана еще не полностью изучена. Все должно быть задокументировано, чтобы будущее поколение знало правду. Это необходимо для того, чтобы история не повторилась. Глава государства дал очень правильные определения. В данной предателям короткой характеристике он выразил всю суть людей, которые довели в тот период Азербайджан до того, что армяне смогли оккупировать Шушу, получить в свое распоряжение Лачин. Это полностью развязало руки противнику и дало возможность воспользоваться не одним, а множеством направлений для завершения оккупации и захвата 20 процентов территорий Азербайджана.

Думаю, Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, с болью отмечая оккупацию этих районов, еще раз донес волю азербайджанского народа, который никогда не смирится с оккупацией", - сказал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева