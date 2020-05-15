Руководители азербайджанской диаспоры обратились к соотечественникам

По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана продолжаются видеоконференции с руководителями и представителями азербайджанской диаспоры в различных странах.

Очередная видеоконференция была организована с руководителями и представителями азербайджанской диаспоры, функционирующей в столице и ряде регионов России, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие член Гильдии российских адвокатов, адвокат Алекпер Гараев, проживающий в Москве, председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев Перми Чингиз Исаев, председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута "Бирлик" Азад Сеидов, руководитель азербайджанской диаспоры в Курганской области Нифтулла Нифтуллаев, заместитель председателя Общественной палаты Забайкальского края Аладдин Мамедов, председатели общественных организаций "Oзан" и "Aзербайджан" Челябинской области Рафаэль Гулиев и Эршад Ханкишиев, председатель Азербайджанской региональной общественной организации города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа "Бирлик" Арзу Исмайлов, ответственные сотрудники Государственного комитета Руслан Гулиев, Турал Сафаров и Заур Рамазанов.

В ходе обсуждений внимание было привлечено к проблемам, с которыми соотечественники столкнулись в период пандемии. Руководители диаспоры призвали земляков не покидать места постоянного и временного проживания до открытия межгосударственных границ и не скапливаться на азербайджано-российской границе.

На мероприятии была подчеркнута необходимость открытия новых консульств в регионах России, состоялся широкий обмен мнениями о значении создания координационных советов азербайджанцев по федеральным округам и по др. вопросам.

В заключение была отмечена важность таких встреч и целесообразность их продолжения.