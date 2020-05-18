Каждый провинившийся чиновник должен покаяться перед азербайджанским народом и понести суровое наказание

В широком смысле слова культура отставки - это часть политической культуры общества в целом. То есть речь в этом случае идет о системе взглядов, убеждений, ценностных ориентаций личности, группы или общества в целом на политику. В данном случае практика подтверждает известное наблюдение, что прошение об отставке зависит не только от структур и институтов, оно основывается на ценностях. К такому выводу более ста лет тому назад пришел французский психолог Гюстав Лебон.

Об этом Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Агия Нахчыванлы, комментируя недавнюю операцию Службы государственной безопасности (СГБ) в министерстве культуры.

"Правоохранительные органы расследуют факты коррупционного преступления в министерстве культуры. Очень обидно, что на фоне большого объёма работ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым для процветания Азербайджана и развития в стране науки, культуры, экономики, просвещения и других областей, происходят такие события", - заявила парламентарий.

Как подчеркнула наша собеседница, вина происходящих отрицательных событий в том или ином ведомстве лежит прежде всего на его руководителе.

Депутат напомнила, что помимо следствия есть и нравственный закон, который предполагает об отставке как форму покаяния перед обществом и лично перед главой государства. По ее мнению, существует разница между официальным обвинением и моральным долгом признания ошибок.

"В данном случае считаю, что нанесен ущерб не только министерству культуры, но и общенациональной культуре. Те, кто замешаны в коррупционном скандале, должны признать вину за невыполнение своих обязанностей на государственнной службе. Исходя из этого, виновные должны понести суровое наказание", - полагает она.

Парламентарий также коснулась заявления Президента Ильхама Алиева на встрече 13 мая в видеоформате с назначенным на должность главы ИВ Кяльбаджарского района Азером Годжаевым по поводу учета переселенцев.

"Как заявил Президент Ильхам Алиев, несмотря на то, что происходит заселение переселенцев в новые квартиры, оказалось что 20 процентов жильцов вообще не являлись переселенцами. Помимо этого, при распределении квартир порой у переселенцев брали деньги. То есть это тоже говорит о коррупционных деяниях руководителей государственных органов.

Именно в такое сложное время, когда в Азербайджане введен карантинный режим из-за пандемии коронавируса, когда население страны столкнулось с временными трудностями вследствие COVID-19, на поверхность выходят такие события, заслуживающие осуждения со стороны общества, которые в то же время вызывают недоумение и даже презрение", - заключила Агия Нахчыванлы.

Абдул Керимханов