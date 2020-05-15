Президент Мальты поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Мальта Джордж Велла направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
От имени народа Республики Мальта и от себя лично передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Уверен, что существующие между нашими странами хорошие отношения и впредь будут укрепляться во взаимных интересах наших народов. Верю, что есть многочисленные возможности, которые нашим странам необходимо раскрыть для дальнейшего укрепления двусторонних отношений в представляющих взаимный интерес сферах, в том числе в рамках "Восточного партнерства".
Кроме того, в нынешних условиях в связи с распространением пандемии COVID-19 необходимо, чтобы международная общественность продемонстрировала солидарность, и все страны объединили усилия для преодоления этой беспрецедентно сложной ситуации, возникшей перед человечеством.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, Вашей стране - мира, прогресса и процветания.
Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем уважении и почтении к Вам", - говорится в поздравительном письме.
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