Эльчин Мирзабейли: Даже одиозное звучание слова «авторитаризм» меркнет в сравнении с агрессией, жестокостью и злостью главарей т.н. «Нацсовета»

Видеоконференцию, в которой приняли участие Гюльтекин Гаджибейли, Джамиль Гасанли, Рафиг Манафов, Видади Миркямал, Ганимат Захид и другие, было бы правильней назвать "видеозлословием", либо видеоконференцией, посвященной злословию.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель председателя партии "Народного фронта единого Азербайджана" Эльчин Мирзабейли.

Он сообщил, что исходя из обсуждаемых тем и высказываний по ним на уровне, ниже пояса, беседу представителей радикального лагеря в лучшем случае можно назвать "видеозлословием".

"Выступив в роли главного обвинителя на видеоконференции, Гюльтекин Гаджибейли рассказала о своей "глобальной борьбе" с сексуальными меньшинствами в социальной сети, об образцах виртуальной "самоотверженности", заявила, что "первостепенным приоритетом Запада являются права этих людей". В своем выступлении на тему борьбы с сексуальными меньшинствами Гюльтекин Гаджибейли продолжала злословить, употребляя недостойные и уничижительные выражения, вроде "негодяй", "лицемер" и "двуличный". В продолжение беседы Гаджибейли рассказала о "героизме" своей единомышленницы в виртуальной "войне" с представителем сексуального меньшинства. Сама того не сознавая, она выставляет напоказ методы самовыражения и уровень интеллекта лиц, разделяющих с ней одинаковые "ценности": "Хадиджа прокомментировала его статус, не стесняясь в выражениях".

Тут уместно вспомнить народную поговорку про "ум и язык". Гюльтекин Гаджибейли, то ли в ударе, то ли, как говорится, понесло ее, косвенно признается, что на протяжении многих лет сама "изрыгала" на своих политических оппонентов, даже не то, что взбредет на ум, а настоящую площадную брань, без купюр.

Член т.н. "Национального совета" Рафиг Манафов пошел дальше, привел в пример одного из самых кровожадных палачей в истории Адольфа Гитлера. Манафов выразил сожаление по поводу того факта, что в период II мировой войны лидер нацистов не перебил всех представителей сексуальных меньшинств. Однако, до сих пор многие представители т.н. "Национального совета", в том числе Али Керимли и его окружение демонстрировали совершенно противоположную позицию относительно прав сексуальных меньшинств, которые, как и отметила Гюльтекин Гаджибейли, считаются "первостепенным приоритетом Запада".

Теперь же представители т.н. "Национального совета" выступают с дискриминирующей позиции, выражают сожаление в связи с тем, что фашисты не перебили всех людей такого рода. Это вновь доказывает, что, говоря о "правах меньшинств", "демократии" и других таких вопросах, значительная часть главарей радикального лагеря уповали на вознаграждение своих зарубежных покровителей, преследовали цель обеспечить их интересы, понравиться им, показать, что якобы эти они искренне разделяют убеждения своих покровителей. То есть никаких принципов, одни интересы!

Демократия, права и свободы человека - это комплексные понятия, и извлекая из контекста один лишь из вышеперечисленных принципов не становишься демократом.

Нельзя не удивляться так называемому мировоззрению, интеллекту, отношению к своим оппонентам этих людей. Достаточно отметить, что в ходе "видеозлословия" Гюльтекин Гаджибейли высмеивает лидера партии REAL Ильгара Мамедова, говоря, что якобы публикацию последнего в социальной сети просмотрели всего три тысячи человек. Интересно, что забыли в политике такие люди, навыки анализа, прогнозирования и исследований которых ограничиваются подсчетом просмотров публикации оппонента?

Если бы не предупреждения Ганимата Захида о том, что все находятся в прямом эфире, наверняка выражения были бы жестче, и примеру Рафига Манафова последовали бы представители REAL и "Мусават".

Несомненно, эти люди проводили бы в мир иной, в концлагере ли, а может и в газовой камере, любого кто не разделяет их взгляды и убеждения. Даже одиозное звучание слова "авторитаризм" меркнет в сравнении с агрессией, жестокостью и злостью главарей т.н. "Национального совета". Это неофашистское мышление!", - сказал Эльчин Мирзабейли.