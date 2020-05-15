Фикрет Садыхов: США снова подтвердили исключительную роль Азербайджана в регионе

Письмо Дональда Трампа Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики отражает очень важные политические аспекты, связанные с ролью и местом Азербайджана как в регионе, так и в мировой политике.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Важно то, что Президент Трамп особо подчеркнул сотрудничество между США и Азербайджаном во имя международной безопасности и обратил внимание на необходимость и важность диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов в Европу. Это очень важный аспект, потому что реализация энергопроектов отвечает интересам и Азербайджана, и Европы.

"Одним из важных аспектов являются слова Трампа о том, что США всемерно поддерживают суверенитет и независимость Азербайджана. Не случайно поздравительное послание начинается с констатации именно этого факта, то есть с акцента на основные нормы и принципы международного права, регулирующие межгосударственные отношения. Ведь в международном праве понятие суверенитета принимается как признание верховенства государственной власти в определенных территориальных границах. Таким образом, можно сказать, что Президент Трамп высказал поддержку США независимости и суверенитету Азербайджана и, как следствие, его территориальной целостности", - подчеркнул политолог.

Актуально прозвучало напоминание Президента США о том, что Америка находится рядом с азербайджанским народом в условиях, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, отметил Садыхов. Наш собеседник напомнил, что в результате своевременных мер, неотложных шагов и гибкой политики, предпринятой Президентом Азербайджана в борьбе с пандемией COVID-19, наша страна входит в число стран, меньше всего страдающих от серьезных последствий этой глобальной катастрофы.

"Все аспекты сотрудничества США и Азербайджана важны, и за 30 лет отношений наших стран не утратили актуальности. Сотрудничество продолжается, как указал в своем послании и Дональд Трамп, во имя построения блестящего будущего для двух наших великих народов", - резюмировал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева