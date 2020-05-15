Президент Ильхам Алиев освободил от должности замначальника Госпогранслужбы Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении генерал-лейтенанта Афгана Вели оглу Нагиева от должности заместителя по международным связям начальника Государственной пограничной службы Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.