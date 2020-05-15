https://news.day.az/politics/1235434.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности замначальника Госпогранслужбы Азербайджана
Президент Ильхам Алиев освободил от должности замначальника Госпогранслужбы Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении генерал-лейтенанта Афгана Вели оглу Нагиева от должности заместителя по международным связям начальника Государственной пограничной службы Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
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