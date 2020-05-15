Утверждено Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в области молодежи и спорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области молодежи и спорта".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, утверждено Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области молодежи и спорта, подписанное 25 февраля 2020 года в Баку.

Министерство молодежи и спорта обеспечит выполнение его пунктов, а министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Турции уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Соглашения внутригосударственных процедур.