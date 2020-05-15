https://news.day.az/politics/1235461.html Кадровое назначение в Главном управлении охраны МВД
Кадровое назначение в Главном управлении охраны МВД
Начальник Главного управления охраны Министерства внутренних дел, генерал-майор полиции Яшар Алиев освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Day.Az, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ, согласно которому Я.Алиев отправлен на заслуженный отдых в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Другим приказом министра, замначальника Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Нуруллах Мамедханлы назначен начальником Главного управления охраны Министерства внутренних дел.
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