Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Иорданией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал закон об утверждении Меморандума о взаимопонимании между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Морской комиссией Иордании "О признании сертификатов (дипломов) в соответствии с требованиями правила I/10 "Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты" от 1978 года".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно документу, утвержден Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Морской комиссией Иордании "О признании сертификатов в соответствии с требованиями правила I/10 "Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты" от 1978 года".