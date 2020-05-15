Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Иорданией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал закон об утверждении Меморандума о взаимопонимании между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Морской комиссией Иордании "О признании сертификатов (дипломов) в соответствии с требованиями правила I/10 "Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты" от 1978 года".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно документу, утвержден Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Морской комиссией Иордании "О признании сертификатов в соответствии с требованиями правила I/10 "Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты" от 1978 года".
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