https://news.day.az/politics/1235487.html Яшар Алиев назначен на должность заместителя завотделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана
Яшар Алиев назначен на должность заместителя завотделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана
Яшар Алиев назначен на должность заместителя заведующего отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана,
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
До назначения Яшар Алиев занимал должность начальника Главного управления охраны МВД.
Напомним, что заведующим отдела по военным вопросам Администрации президента является Магеррам Алиев.
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