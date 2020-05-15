Яшар Алиев назначен на должность заместителя завотделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана

Яшар Алиев назначен на должность заместителя заведующего отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана,

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

До назначения Яшар Алиев занимал должность начальника Главного управления охраны МВД.

Напомним, что заведующим отдела по военным вопросам Администрации президента является Магеррам Алиев.