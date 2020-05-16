Президент Ильхам Алиев: У нас большие планы, связанные с модернизацией энергетической инфраструктуры

У нас большие планы, связанные с модернизацией энергетической инфраструктуры.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства компании.

"Вы справедливо отметили, что мы использовали ваше превосходное оборудование при организации двух важных мероприятий. Могу сказать, что с технической точки зрения оба мероприятия прошли прекрасно, хотя это было нелегко. Если Саммит тюркоязычных государств охватывал лишь несколько стран, то на втором мероприятии участников было более сорока. Там также присутствовали международные организации. Кстати, впервые Движение неприсоединения и Европейский Союз участвовали в одном мероприятии. Раньше такого никогда не случалось. Азербайджан начал эти два важных международных мероприятия. Естественно, оба они были связаны с коронавирусом и борьбой с ним на международном уровне. Могу вам сказать, что техническая поддержка была отличной. Благодарю за эту возможность. В настоящее время мы пользуемся этой возможностью для беседы с вами. Кстати, могу вам сказать, что посредством вашей отличной системы я уже несколько раз беседовал с коллегами, то есть, главами государств. Однако я в первый раз беседую таким образом с руководителями компании. Думаю, приятное совпадение, что это - CISCO", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что это демонстрирует очень тесное и стратегическое партнерство между нашими странами. "Первая компания, с которой я веду такую беседу, представляет Соединенные Штаты. Кстати, могу вам сказать, что вчера я получил письмо от Президента Трампа. Он поздравил меня и азербайджанский народ с наступающим Днем Республики. В своем послании Президент Трамп пишет, что Соединенные Штаты и Азербайджан уже почти 30 лет работают вместе для обеспечения вопросов международной безопасности, диверсификации энергопоставок, политических реформ. В письме он особо отмечает, что наши два великих государства в будущем проделают еще более масштабную работу. Это - очень важное проявление дружбы между США и Азербайджаном. Что касается отмеченных вами вопросов, то мы их уже обсуждали раньше. Рад, что после проведенной нами в Давосе встречи мы добились большого продвижения. Моя команда сообщила мне, что работа в этих сферах, в частности, в области проекта "Умный город", который мы обсуждали, идет хорошо. А сейчас вы выступили с новой идеей "Smart страна"", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, наряду с городской инфраструктурой, транспортом, местами для стоянок и некоторой другой городской инфраструктурой, возникает также глобальная концепция "Smart страна", которую мы полностью поддерживаем.

"Она охватывает, как вы сказали, образование, кибербезопасность, здравоохранение и, как мы уже обсудили, я бы добавил сельское хозяйство и управление водными ресурсами. Я еще вернусь к этому. Однако первым делом меня проинформировали о вашем сотрудничестве с компанией Quantela. Конечно, мы полностью поддерживаем это. Думаю, было бы очень полезно также подготовить полное исследование по повестке дня, своего рода "дорожную карту" развития проекта "Smart страна". После этого картина полностью прояснится. Будет готов план предстоящих действий, определен конечный результат, и мы будем знать, в сборе каких ресурсов будет ощущаться потребность для его достижения. В нынешней ситуации "связанные друг с другом школы" и поддержка, оказываемая вами образовательной программе, очень важны, так как, хочу сообщить вам, что с начала марта наши школы и университеты закрылись из-за коронавируса и до конца учебного года однозначно не откроются. Мы еще должны посмотреть, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. На сегодняшний день она находится под контролем", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что очень мало умерших, и благодаря серьезным ограничительным мерам число зараженных относительно невысокое.

"Однако в настоящее время мы, можно сказать, как все страны мира, находимся в процессе снятия ограничений. Поэтому возможности дистанционного образования действительно очень важны. Если у нас будет система, обеспечивающая полную связь всех школ, то это станет прекрасной возможностью. В этом случае, как вы сказали, Азербайджан станет одной из ведущих стран. Что касается вопроса, связанного с кибербезопасностью, то мы обсуждали его и раньше. Как мы ранее обсуждали и как я отметил, основная цель в повестке дня новых реформ заключается в повышении валового внутреннего продукта, открытии рабочих мест и использовании для этого инновационных технологий", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в нынешних условиях коронавируса эти вопросы очень важны, так как валовому внутреннему продукту, можно сказать, всех стран нанесен ущерб.

"Вместе с тем, за четыре месяца нынешнего года рост валового внутреннего продукта у нас составил 0,2 процента. Однако мы понимаем, что в следующем месяце, вполне вероятно, понизится и этот показатель. В промышленном секторе дела обстоят лучше. Рост в нашей неэнергетической промышленности превысил 13 процентов. Однако, конечно, коронавирус наносит удар по валовому внутреннему продукту и рабочим местам. Естественно, мы подсчитаем рост безработицы. Но для ее предотвращения мы задействовали очень серьезный экономический и социальный пакет в объеме 2 миллиардов евро. Мы делаем это для того, чтобы защитить людей, потерявших работу в полностью закрытых сегодня отраслях экономики. К примеру, туризм. В настоящее время он находится на нуле. Словом, эти вопросы сегодня представляют наибольшее значение. Считаю, что мы направим внимание на это. Помимо только что затронутых вопросов, мы, считаю, можем работать и в других сферах. Мне известно, что вы уже находитесь в контакте в связи с вопросами цифровизации сельского хозяйства. В нынешней ситуации падения цен на нефть данный сектор станет одним из ведущих. Поэтому сельское хозяйство означает занятость, продовольственную безопасность и экспорт", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что для достижения ощутимых результатов Азербайджан должен обладать системой очень серьезного электронного контроля за водными ресурсами.

"Недавно я подписал Распоряжение о создании специальной государственной комиссии под руководством заместителя премьер-министра. Она уже приступила к работе. Членами этой комиссии являются многие министры, потому что у нас были большие потери. А в минувшем году мы столкнулись с серьезной засухой. Она ожидается и в этом году. Правда, не такая сильная, но, тем не менее, это - непрогнозируемое явление. Погодные условия меняются неожиданно. Таким образом, правильная оценка водных ресурсов, определение приоритетов проекта, электронное управление водными ресурсами и балансом являются для нас важнейшими вопросами в предстоящие годы", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, если учесть, что большинство инфраструктурных проектов в Азербайджане уже завершено, то это станет проектом номер один среди инфраструктурных проектов.

"В результате его реализации будут обеспечены контроль за водными ресурсами, управление и равное распределение. Потому что один из вызывающих беспокойство вопросов здесь заключается в том, что порой при распределении водных ресурсов местные исполнительные органы делают это в неравной форме, в результате чего определенная группа компаний получает необоснованное преимущество. А эта несправедливость в свою очередь создает серьезные трудности. Поэтому считаю, что данный вопрос также может быть включен в нашу повестку дня, и, таким образом, мы будем иметь ясное представление о том, какую работу необходимо проделать в будущем. Считаю, что наше сегодняшнее обсуждение было чрезвычайно важным и обнадеживающим. Еще раз выражаю вам признательность за поддержку этих инициатив. Желая модернизировать нашу страну, мы провели многочисленные обсуждения, и каждый понимает, что без современных технологий это невозможно. Поэтому, думаю, все, что мы сегодня обсудили, будет реализовано, потому что все наши ранее запланированные инициативы уже претворены в жизнь. Возвращаясь к управлению водными ресурсами, вы правильно отметили вопрос потери воды. Такая проблема есть и у нас. Порой потери воды в Азербайджане составляют 40 и даже 50 процентов. Мы не только теряем воду, но и наносим вред почве, так как она вымывается и становится непригодной для сельского хозяйства. Думаю, объединив усилия и воспользовавшись вашим опытом, мы можем добиться большого успеха в повышении урожайности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что ресурсы плодородных земель у нас ограничены.

"Мы должны повысить урожайность для обеспечения себя сельскохозяйственной продукцией и повышения экспортной способности. А это возможно только в результате применения современных технологий. Считаю, что после официального определения структуры нового формата нашего сотрудничества у нас должен быть краткосрочный план реализации, так как мы очень нуждаемся в этих вопросах. Безопасность является вопросом номер один в современном мире, сюда входит и вопрос энергетической безопасности. Поэтому значение защиты от кибератак для нас еще больше возрастет. Недавно, в период пандемии я принял участие в открытии операционного центра "Азерэнержи", там функционируют все операционные системы, включая систему SCADA. У нас большие планы, связанные с модернизацией энергетической инфраструктуры. Проведя реконструкцию и ремонтные работы на действующих электростанциях, мы смогли добиться роста производства электроэнергии по меньшей мере на 600 мегаватт. То есть, повысив эффективность только благодаря оптимизации ресурсов, мы получили большие генерационные мощности. Таким образом, это, конечно, будет для нас приоритетным вопросом. Что касается здравоохранения, то каждому понятно, что это - важный фактор в успешной борьбе с коронавирусом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, наряду со всеми ограничительными и организационными мерами, решающую роль здесь играют врачи, лечащие больных.

"Поэтому в кратчайший срок наша система здравоохранения была реструктуризирована. Мы передали в распоряжение больных коронавирусом наши лучшие больницы. В настоящее время используется более 20 больниц. Могу сказать, что причина высокой смертности в некоторых странах связана с нехваткой коек в больницах. Они физически не могут принять всех больных. В случае второй волны коронавируса в Азербайджане имеется достаточно дополнительных коек. Таким образом, модернизация системы здравоохранения сегодня важна как никогда, потому что никому неизвестно, до каких пор будет распространяться коронавирус", - добавил Президент Ильхам Алиев.