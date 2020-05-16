Суверенная внешняя политика Азербайджана - настоящая редкость в современном мире

Современный Азербайджан - единственное на Южном Кавказе и одно из немногих на постсоветском пространстве государство, имеющее по-настоящему суверенную внешнюю политику, в основе которой собственные национальные интересы.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

По его словам, подобной суверенной внешней политикой, не могут похвастать и многие государства Европейского союза: "Важно отметить, что это принимают и уважают исторически сложившиеся основные партнеры Азербайджана - Россия и Турция. В Москве и Анкаре также всячески поощряют и способствуют сохранению такого преимущества Баку, поскольку это отвечает и российским, и турецким геополитическим интересам".

Политолог отметил, что независимая внешняя политика Баку - это правильный и дальновидный выбор нации и руководства Азербайджана: "Пример для подражания, предмет зависти, раздражения и ненависти со стороны западных поборников однополярного мира, не замечающих объективную реальность - мир стал многополярным и менторские замашки в международном диалоге все менее эффективны".

Эксперт считает отрадным, что возрастает роль дипломатии, а пушечной канонаде и пикировкам глав военных ведомств предпочитают дискуссии министров иностранных дел и спецпредставителей: "Экономическое партнерство и культурные программы - пресловутая мягкая сила, по своей эффективности превосходят военные вторжения и оккупацию территорий. Это выбор прогрессивных граждан и государств".

В заключение Арьков с сожалением отметил, что еще немало примеров пещерного мышления, которое в результате приводит к заметному отставанию в экономике и деградации общества самих этих стран, не говоря уже про исходящую от них угрозу стабильности в регионе.