ЕС не признает оккупированный Карабах и не откроет там своего представительства

Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается приоритетом для Европейского Союза. Об этом в ходе видеоконференции, организованной армянской службой Радио "Свобода", заявила глава делегации ЕС в РА, посол Андреа Викторин, передает Day.Az.

По ее словам, ЕС продолжает поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призывая к более высокому уровню мирных переговоров. "У этого конфликта нет военного решения, и необходимо найти политическое решение, соответствующее международному праву", - завила посол.

Отвечая на вопрос о возможности присутствия делегации ЕС в Карабахе, посол напомнила, что Нагорный Карабах не является признанным субъектом международного права, страны-члены ЕС и сам Европейский Союз не признали Нагорный Карабах как "независимое государство", поэтому ЕС не может установить там свое присутствие, оказывая содействие людям, пострадавшим от конфликта.

Тем не менее, как отметила дипломат, Европейский Союз будет и впредь поддерживать усилия сопредседателей, в том числе через своего специального представителя. "Европейский Союз продолжает поддерживать мирный процесс и контакты между двумя сторонами", - отметила дипломат.