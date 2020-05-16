Армения в роли "регионального иуды"

"Россию вытеснят? Ответственное решение Армении" - с такими многозначительными заголовками выходят армянские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

Политическое армянство, нервно наблюдающее за разделом мира, готовится к финальному предательскому прыжку, заигрывая то с США, то с Китаем, в ожидании определения мирового победителя. России в этом списке нет, поэтому Россию армяне уже давно списали, и от статуса российского форпоста брезгливо отказались.

Армянские политики наблюдают за "разделом мира" между Вашинтоном и Пекином, предвосхищая восстановление двуполярного порядка без России, при этом цинично издеваются над Россией и ее лидером: "Это то, к чему безрезультатно стремился президент России Путин".

Армянские стратеги напоминают, что в январе этого года Путин предлагал собраться в формате пяти постоянных членов Совбеза ООН, чтобы обсудить новый миропорядок. Дескать, Путин ожидал реакции США, чтобы усесться с Трампом за стол переговоров, где главными будут Москва и Вашингтон.

"Но сейчас уже очевидно, что второй стороной является Китай, и это уже не обсуждается. Обсуждается только вопрос, может ли Китай со временем выйти вперед. Пока США и Китай в режиме противостояния пытаются выстроить двуполярный статус-кво. Остальные же центры должны найти свое место в данном раскладе", - пишут армянские СМИ.

То есть, по их мнению, Россия окончательно выпала из списка "мировых держав", и теперь в поисках "своего места" рангом пониже. Согласно армянской логике, Россия даже стала на один уровень с Арменией.

Более того, оказывается, уже не Россия, а Армения устанавливает новые правила игры в регионе.

Армяне так и пишут, ничуть не скромничая и не ограничивая свои фантазии: "В этом смысле ключевой является позиция Армении, которая установила новый статус-кво на Кавказе и новую военно-политическую систему региональной безопасности".

"Ключевая позиция", "установила", "новый статус-кво", "новую военно-политическую систему региональной безопасности" - и все это Армения? Не слишком ли большие амбиции для маленького государства?

Что касается "нового статус-кво" - это намек Армении на то, что она не собирается возвращать Азербайджану оккупированные территории, плюет на переговорный процесс и на позицию Москвы как главного переговорщика. Вывод - Москва более ничего не решает в зоне интересов Армении.

То есть, Армения, получившая благодаря России свою государственность, хапнувшая не без помощи России азербайджанские территории, до сих пор нагло требующая от России предоставления "зонтика безопасности", как только азербайджанцы собираются прищемить "армянский хвост", заявляет теперь, что Россия - ничто, а военно-политическую систему региональной безопасности уже формирует Армения.

Армянство, в очередной раз подтвердившее свою предательскую суть, ждет только вердикта от Пекина и Вашингтона относительно дальнейшей участи России:

"Сохранят ли они за Россией роль "жандарма", или, все же, будет решено вытеснить отсюда Россию? У Армении должны быть выработанные сценарии на любой случай - как по части рисков, так и шансов и важных решений. Ответственность армянской стороны в отношении сформированного ею же военно-политического статус-кво в регионе может возыметь существенное влияние на американо-китайскую политику в регионе", - пишут армянские умники.

Предательское в своем базовом целеполагании государство предлагает свои услуги новым хозяевам - Пекину и Вашингтону, жаждет слить Россию, но пока торгуется, пытаясь подороже продать свои услуги в качестве "регионального иуды".

Своим "шансом" армяне, вероятно, считают расширение на фоне мирового хаоса своих территорий за счет соседних государств, включая юг России и утверждение за Арменией роли "регионального гегемончика".

Этот статус Армения надеется получить, заручившись поддержкой со стороны Вашинтона и Пекина. Армения давно работает в этом направлении, опираясь, прежде всего, на политические и финансовые ресурсы армянской диаспоры за рубежом.

Армянское лобби США и России - это единый механизм, работающий в интересах сильнейшего. А поскольку Россия в эту категорию "сильнейших", по мнению армян, не попадает, то влиятельные армянские диаспоральные круги внутри России ("пятая колонна") будут добивать великодержавность Москвы и пытаться фрагментировать Российскую Федерацию, как ранее СССР.

Что же касается Китая, то Ереван заблаговременно активировал дипломатический диалог с Пекином. И не безуспешно. Не зря же Поднебесная направила гумпомощь в Армению с провокационными наклейками, изображающими гору Арарат (в турецкой версии - Агрыдаг)...

Китайцы уже разобрались, где искать предателей, готовых сдать прежних хозяев, чтобы послужить новым.

В этом ключе "ответственное решение" Армении в этом и заключается - в ответственном предательстве России.