В ходе видеоконференции т.н. "Нацсовет" показал свои аморальные ценности

Так называемый "Национальный совет" фактически является национальным врагом азербайджанского народа. Члены этой организации еще раз продемонстрировали свои аморальные ценности в ходе проведенной ими видеоконференции.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Ильхам Мамедов.

Он сообщил, что обсуждения национальных предателей, проведенные с использованием уличных оскорблений, бранных выражений и неподобающего жаргона, вызвали у людей чувство отвращения.

"То, что эти люди нагло обсуждали противоречащие национальным ценностям вопросы, действительно вызвало у людей чувство отвращения. Вот их истинные ценности, убеждения. Во всех своих обсуждениях они используют нецензурную лексику, а также демонстрируют свою невоспитанность.

Данные элементы, обсуждающие различные темы в вышеуказанной форме, не способны затрагивать вопросы, интересующие азербайджанский народ. Каждый из них должен выйти и извиниться перед людьми за то, что раздули полностью противоречащие национально-духовным ценностям вопросы и тем самым косвенно оскорбили своих же сограждан", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что радикальная оппозиция вновь показала свое истинное лицо и сущность.

"В т.н. "Национальном совете" уже начались громкие отставки. Один из вышедших в отставку лиц Эльданиз Гулиев признался, что эта организация бросает тень на моральные ценности народа. В своей публикации в социальной сети Facebook Гулиев также признается, что т.н. "Национальный совет" работает на внешние силы. Он написал, что его слова осознанно не были услышаны и игнорировались. Гулиев пришел к выводу, что "получается, выполнять поручения курьера какого-нибудь 28-сортного конгрессмена США выше интересов народа. В противном случае, "уважаемый" Джамиль Гасанли, испугавшись бородатого аморального человека, который гордится тем, что вышел замуж в Америке, не делал бы заявления о том, что мои усилия по защите национальных ценностей не были приняты должным образом в некоторых международных организациях, а также в некоторых кругах в США, и создали проблему для его организации". Как видно, т.н. "Национальный совет" на самом деле является национальным врагом народа", - сказал Мамедов.

Он добавил, что люди, собравшиеся в этом "совете", работают для зарубежных кругов и бросают тень на национально-духовные ценности народа.

"Такие люди могут привести народ и государство только к пропасти. Однако народу прекрасно известно, чьими прислужниками они являются и какому пути следуют, и давно выкинули их в помойку истории", - подытожил Ильхам Мамедов.