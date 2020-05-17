Евросоюз принял одно из важнейших для Азербайджана решений

Самопровозглашенное образование, созданное на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, не является призванной единицей, поэтому представительства ЕС там быть не может.

Ответ в таком духе получило радио "Азатутюн" от посла ЕС в Армении Андреа Викторин.

Нагорный Карабах не признан ни ЕС, ни странами-членами субъектом международного права, так что присутствие на этой территории представителей Евросоюза невозможно, отметила Андреа Викторин. Европейский дипломат фактически поставила точку в долгих и настойчивых попытках Еревана заставить Европу рассматривать гуманитарные связи с оккупированными территориями Азербайджана в отрыве от самого факта оккупации.

В этом свете стоит рассматривать некоторые положения опубликованного 11 мая 2020 года Советом Европейского Союза (ЕС) "Заключительного решения о политике Восточного партнерства (ВП) после 2020 года".

Во 2-м пункте документа отмечена приверженность международному порядку и праву, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет, - принципам, включенным в Хельсинкский заключительный акт и Парижскую хартию ОБСЕ. То есть правовую основу "Восточного партнерства" составляют принципы, имеющие особое значение для внешней политики Азербайджана. Примечательно, что впервые в своем документе Совет ЕС рассматривает принципы территориальной целостности, независимости и суверенитета, нормы, основанные на международном порядке и международном праве, в качестве общего обязательства и упоминает фундаментальные ценности, имеющие стратегическое значение для ЕС.

Можно сказать, что Европа постепенно приходит к пониманию прямой связи между нерушимостью границ и стабильностью и осознает неприемлемость в этом вопросе двойных стандартов. Это очень отрадный факт. Стоит заметить, что сомнения европейских партнеров относительно включения в соглашение между ЕС и Азербайджаном в рамках ВП положения о признании территориальной целостности нашей страны долгое время было камнем преткновения в переговорах.

В пункте 5 документа отмечается, что Совет приветствует ход текущих переговоров между ЕС и Азербайджаном по новому Рамочному соглашению. Здесь, безусловно, отражена заинтересованность ЕС в успешном завершении переговоров и заключении соглашения с Азербайджаном.

Пункт 17 "Заключительного решения" посвящен разрешению военных конфликтов. Отмечено, что Совет по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающимися нарушениями международного права в некоторых странах региона. Совет призывает к возобновлению усилий и полностью поддерживает предотвращение конфликтов, укрепление доверия и содействие мирному урегулированию на основе переговоров в рамках согласованных форматов и процессов переговоров и напоминает о роли ЕС в них. Тут стоит обратить внимание на формулировку "согласованных форматов". Это серьезный сигнал армянской стороне, пытающейся изменить переговорный формат и подстроить его под свои интересы, усадив за стол переговоров сепаратистов Карабаха.

Закрепленная в "Заключительном решении о политике Восточного партнерства (ВП) после 2020 года" поддержка Евросоюзом существующего формата переговоров по урегулирования армяно-азербайджанского конфликта свидетельствует о провале этих усилий Еревана.

Согласно 18-му пункту принятого Советом ЕС документа, для обеспечения мобильности в безопасной и хорошо управляемой обстановке крайне важно успешное выполнение существующих планов действий по либерализации визового режима путем постоянного выполнения соответствующих контрольных показателей, а также соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Возможность начать новые диалоги о либерализации визового режима с остальными странами, гражданам которых требуются визы для поездки в ЕС, будет рассмотрена в надлежащее время, если позволят условия, при условии наличия хорошей управляемости. Думается, это позитивный момент для Азербайджана, так как наша страна отвечает всем предъявленным требованиям и условия. Как известно, Азербайджан является одной из ведущих стран "Восточного партнерства" с точки зрения хорошего управления миграцией.

Подводя итоги, можно сказать, что Евросоюз подтвердил приверженность основополагающим принципам международного права, на приоритетности которых настаивает Азербайджан. Проблемы самой Европы, наступающий мировой кризис и продолжающаяся пандемия показали, как ценна и важна стабильность и уверенность в действенности международных законов. Как видно из решения Совета ЕС, территориальная целостность - фундаментальная и имеющая стратегическое значение ценность для европейского пространства. ЕС обеспокоен неразрешенными военными конфликтами по соседству и поддерживает их урегулирование в рамках мирных переговоров, ведущихся в рамках согласованных форматов. Еще раз подчеркнем - СОГЛАСОВАННЫХ.

Евросоюз также дал понять, что имеет большие ожидания от переговоров с Азербайджаном. Думается, эти ожидания взаимны.

Лейла Таривердиева