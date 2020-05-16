https://news.day.az/politics/1235661.html Король Швеции поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Швеции поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Швеции Карл Густав XVI направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Передаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а народу Азербайджана - процветания", - говорится в поздравлении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре