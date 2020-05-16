Тофик Аббасов: США безоговорочно поддерживают Азербайджан

Поздравительное послание Президента США Дональда Трампа Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики и нашедшие отражение в нем моменты вызвали большой резонанс. Сделанные главой американской администрации акценты и прозвучавшие в послании месседжи вывели на первый план вопросы значимости для США партнерства с Азербайджаном и роль в этих процессах Президента Ильхама Алиева.

На вопросы Day.Az отвечает известный политолог Тофик Аббасов.

Не секрет, что сильные страны всегда предпочитают иметь дело с сильными субъектами, сильными и самодостаточными элитами. Хорошо известно, что США все еще остаются мировым лидером, имеют свою стратегию выстраивания отношений с другими государствами, свой концептуальный подход к ситуации в разных, и особенно в чувствительных регионах мира. И тут нет сомнений, что Кавказско-Каспийский регион является одним из приоритетных для Америки.

В случае с Азербайджаном имели место несколько этапов отношений с США. Поначалу у нас имело место некое благоговение перед американцами, которые стремились укрепиться в регионе, торопились со своими инвестиционными проектами. Но после первой притирки стало ясно, что какие бы преференции не обещали американские менеджеры, они, прежде всего, заботятся о своих интересах.

В свое время американцы пытались навязать Баку свое видение и свои формулы, но тот ясно дал понять, что Азербайджан является суверенным государством, у которого есть свое видение относительно региональных проблем и выстраивания отношений с партнерами. Думаю, американский истеблишмент осознал, что недопустимо навязывать свои конфигурации Азербайджану, который умеет постоять за себя и чей Президент имеет четкие представления о происходящем в регионе и мире.

С приходом Дональда Трампа американская политика меняется в сторону жесткого прагматизма. В данном случае обращение Трампа к Президенту Ильхаму Алиеву - это знаковый момент в отношениях двух стран. Мы видим, с каким пиететом американский лидер обращается к азербайджанскому коллеге. Прагматизм Президента Ильхама Алиева, его вклад в развитие мировой энергетической системы, обеспечение энергобезопасности Европы, его миролюбивые инициативы, призванные в эпоху пандемии помогать странам, которые оказали не готовы, - все это вызвало в мире большой резонанс.

В обращении американского лидера чувствуется, насколько высоко он оценил действия Президента Азербайджана и его инициативы. Плюс к уже вышеперечисленному, это и саммит Тюркского совета, и встреча в верхах Движения неприсоединения, прошедшая с участием глав мировых структур. Была высоко оценена инициатива Президента Ильхама Алиева о сплочении для помощи слабым государствам, самостоятельно не справляющимся с вирусной напастью. Будучи успешным руководителем страны, он продемонстрировал себя еще и человеком очень чувствительным к чужой беде, показал, что мы решаем не только собственные проблемы, связанные с пандемией, но можем оказать содействие партнерам.

Дональд Трамп в своем послании дал понять, что не только приветствует активную общественно-политическую деятельность Президента Ильхама Алиева, но и хорошо осведомлен о проблемах нашей страны. То есть Азербайджан для него является хорошо знакомой страной. Президент США высказал уважительное отношение к субъектности Азербайджана, безоговорочно поддержал суверенитет нашей страны. Это отношение выражается не только декларативно, но и наполнено конкретным содержанием. Что, конечно же, большая заслуга Президента Ильхама Алиева.

Рассматривая Азербайджан в качестве полноценного и равноправного партнера, Трамп озвучивает месседж, суть которого сводится к продолжению связей и расширению формата сотрудничества. Последнее очень важно, в том числе потому, что Америка является одним из главных инвесторов нашей экономики. Деловой кластер США прекрасно осведомлен о возможностях нашей страны. Для инвестиций мы открыты и создаем для инвесторов все условия. В беседе с представителями американской транснациональной компании CISCO Президент Ильхам Алиев как раз говорил о том, что в Азербайджане проводятся реформы, в том числе законодательных актов, структур власти, созданы условия для того, чтобы люди, занимающиеся бизнесом, независимо от его калибра, чувствовали себя более защищенными. Все это, конечно, высоко оценивается за пределами нашей страны.

Можно сказать, что в своем послании глава такой державы, как США, выразил вотум доверия Азербайджану как государству и равноправному партнеру. Он дал понять, что готов поддерживать усилия Азербайджана на мировой арене. После этого обращения стоит ожидать вступления наших стран в новый этап взаимодействия, которое должно обеспечить и региональную, и международную безопасность. У азербайджанской стороны, конечно, есть в этом плане и свои ожидания. Потому что сотрудничество прекрасно, когда в его рамках обеспечивается двустороннее движение, и обе стороны помогают друг другу и обеспечивают позитивный тонус, действуя в общих интересах.

Лейла Таривердиева