Заявление Дональда Трампа стало высокой оценкой лидерских качеств Президента Ильхама Алиева

Поздравительное письмо, направленное Дональдом Трампом Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики, является высокой оценкой лидерских усилий главы Азербайджана. И тот факт, что глава США выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана, говорит о многом.

Об этом в субботу сказал Day.Az заместитель председателя Комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Он сообщил, что США и Азербайджан связывают партнерские отношения высокого уровня.

По словам Бабаоглу, реализуемые Азербайджаном глобальные проекты крайне важны как с точки зрения взаимных интересов и безопасности Европы, так и североатлантических стран.

"Наряду с этим, США и Азербайджан в системе международных отношений обладают обширными возможностями для сотрудничества по ряду стратегических, в том числе военно-политических, направлений. США сотрудничают с Азербайджаном в транспортировке грузов НАТО в Афганистан для установления глобального мира и в сфере осуществления миротворческой миссии.

Будучи одним из силовых центров, определяющих мировую политику, США также является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, созданной с целью урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Все это обуславливает крайне высокую стратегическую значимость отношений между США и Азербайджаном в контексте взаимных интересов", - сказал Бабаоглу.

По его словам, тот факт, что в своем письме, направленном на днях Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президент США Дональд Трамп затронул именно эти стратегически важные направления, выдвинул на передний план вопросы территориальной целостности страны, и поддержал ее, является показателем высоко уровня отношений между двумя странами.

"С учетом того, что Азербайджан является независимым актором на международной арене, это можно оценивать и как авторитет нашего государства в системе международных отношений. Несомненно, в письме отразились ключевые моменты, определяющие основные направления взаимоотношений США и Азербайджана в процессе создания нового порядка в мире на последующем этапе. Можно прогнозировать, что и далее динамика развития отношений между двумя странами сохранит высокие темпы", - добавил он.