Таир Керимли: Кружок под названием "Национальный совет" вновь опозорился во время последней видеоконференции

Кружок под названием "Национальный совет" вновь опозорился во время последней видеоконференции.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли, передает Day.Az.

По его словам, общеизвестный факт, что этот т.н. "Совет" создан по заказу "Союза миллиардеров" - олигархов, которые действуют в России против Азербайджана, и член этого "союза" Рустам Ибрагимбеков был председателем т.н. "Национального совета", но в итоге был разоблачен.

"Т.н. "Национальный совет" опозорился в ходе последней своей видеоконференции. Члены совета, в очередной раз продемонстрировали, что терпят полный крах. Член "Национального совета" Гюльтекин Гаджибейли, сказав в своем выступлении, что Запад чего-то от них требует, полностью обнажила их истинную сущность. Эти элементы, игнорируя национальный менталитет, из кожи вон лезут, чтобы выполнить требования Запада. Естественно, такие действия должны были иметь последствия. И именно поэтому Эльданиз Гулиев и другие подали в отставку из состава совета. Такие отставки еще продолжатся", - подчеркнул Керимли.

Он сказал, что азербайджанский народ давно знает сущность т.н. "Национального совета", его истинные цели. Депутат добавил, что народ давно осознал - нельзя доверять свою судьбу личностям из этого "Национального совета". Образ этого кружка налицо.