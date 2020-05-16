Маис Сафарли: Т.н. "Национальный совет" готов топтать наши ценности, чтобы привлечь внимание неких западных сил

Сегодня в стране есть те, кто не ставит ни во что национальные ценности Азербайджана, превыше всего ценят свои личные интересы, а при случае готовы топтать наши ценности ногами.

Об этом в субботу сказал Trend председатель Азербайджанской партии "Юрддаш" Маис Сафарли, передает Day.Az.

По его словам, т.н. "Национальный совет" зачастую вторит чужим голосам, и предпринимает шаги в угоду неким западным кругам.

"На самом деле, т.н. "Национальный совет" это не что иное, как кучка людей, собравшихся вокруг председателя ПНФА Али Керимли. То, что делают они и политикой не назовешь. Вся деятельность их группы заключается в пафосных речах, заявлениях в социальных сетях, попытках бросить тень на масштабную работу, проделанную в Азербайджане. Сегодня эта группа крайне разобщена, в ней нет единства, люди и партии в ней неспособны сойтись воедино. Цель их заявлений в большинстве своем одна - привлечь внимания Запада", - сказал Сафарли.

По его словам, чтобы заручиться поддержкой тех сил т.н."Национальный совет" не гнушается поведением, чуждым нашей национальной нравственности.

"В целом, отношения между членами т.н. "Национального совета" нельзя назвать ни честными, ни искренними. Думаю, у каждого из них свои цели, и их присутствие там вызвано лишь личными интересами. Мы видели, как малейшее разногласие вылилось в серьезную перебранку. На самом деле, это тревожный звонок для нашего общества", - сказал Маис Сафарли.