Многие готовы поверить, что воевавший за Третий рейх Пашинян и есть — дед Николы Пашиняна

Почему армянский премьер не комментирует вопросы относительно биографии своего деда?

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на этот вопрос, который сейчас интересует многих, пытается найти ответ автор российского интернет-издания "Газета.ру" Алексей Шевелев в своей статье "Тайна Пашиняна". Как известно, 9 мая премьер Армении на своей странице в Фейсбук опубликовал фотографию деда. Но многие средства массовой информации той же Армении обнаружили данные родственника Пашиняна в архивно-информационном сервисе Министерства обороны России "Мемориал", где он указан как рядовой Армянского легиона немецкого вермахта.

Как пишет автор статьи, Армению продолжает сотрясать скандал, связанный с военным прошлым деда премьер-министра страны Николы Пашиняна. Собственно, его инициировал сам глава правительства. Согласно общедоступным источникам, смерть некоего Николая Пашиняна зафиксирована в 1943 году и погиб он, будучи рядовым Армянского легиона немецкого вермахта, в бою с Красной армией.

Напомним, что портал "Мемориал" был создан 13 лет назад с целью помочь родственникам участников Великой Отечественной установить их судьбы. "При этом достоверность содержащейся в базе информации не подвергается сомнению. Ведь обрабатывались документы не только в российских, но и в немецких архивах. Опровергнуть данные "Мемориала", наверное и можно, но разве что в судебном порядке. Либо, если будут найдены какие-то новые архивы, которые коренным образом изменят представления об уже известных сведениях", - пишет газета.

"В итоге выяснилось, что некий Николай Пашинян действительно принимал участие в баталиях Второй мировой войны. Но вовсе не на стороне Советского Союза, - продолжает автор. - Его судьба на карточке военнопленного в базе описана как "сотрудничал с врагом". Сам премьер также внес сумятицу в биографию предка прямо накануне Дня Победы, заявив, что по одним документам тот погиб в феврале 1943 года, по другим - и вовсе пропал без вести. Причем произошло это то ли в Крыму, то ли под Сталинградом. Столь туманные объяснения Пашиняна спровоцировали обсуждение темы в социальных сетях. Многие готовы поверить, что именно воевавший за Третий рейх Пашинян и есть - дед Николы Пашиняна. Логика здесь такова: ну и что, что они родственники, мол внук не должен отвечать за деда".

Автора удивляет, что Пашинян все это время молчит: "В этой связи вспоминается еще один случай - с памятником Гарегину Нжде, которого рассматривают в Армении как одного из основоположников современной государственности. При этом его сотрудничество с Третьим рейхом считается установленным фактом. В начале 1940-х годов Нжде участвовал в создании армянских батальонов в составе вермахта. Кроме того, он вербовал агентов армянского происхождения для их переброски в советский тыл с целью совершения диверсий. В итоге его арестовал СМЕРШ (название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны), а умер Нжде во Владимирском централе. Теперь эти две истории увязываются вместе".

По мнению автора, игнорирование Пашиняна широко обсуждаемую тему в стране даже его сторонники считают странным. "Откровенность по вопросу биографии деда скорее была бы записана ему в плюс. Равно как и потенциальный пересмотр позиции предыдущего правящего режима в Ереване относительно оценки Гарегина Ндже в истории страны. Но премьер воздерживается от того, чтобы занять четкую позицию как по первому, так и по второму вопросу. Многие задаются вопросом, что за этим может стоять", - говорится в статье.