Объединение национальных новостных агентств (UNA) Организации исламского сотрудничества провело виртуальный форум на тему борьбы с коронавирусом

16 мая Объединение национальных новостных агентств (UNA) Организации исламского сотрудничества (ОИС) провело первый виртуальный форум на тему "Роль новостных агентств в поддержке усилий против коронавируса". На форуме, в котором приняли участие около 50 руководителей новостных агентств, послов, Азербайджан представлял член Исполнительного совета UNA, председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов.

В обсуждениях, прошедших под председательством министра информации Королевства Саудовской Аравии, председателя Исполнительного совета UNA Меджида бин Абдуллаха аль-Гасби, приняли участие генеральный секретарь ОИС Юсиф бин Ахмед аль-Усаймин, президент Исламского банка развития Бендер бин Мухаммед Хаджар, генеральный директор ISESCO Салим бин Мухаммед аль-Малик, генеральный директор Исламского объединения радиовещания Мухаммед Салимвалед Бук, заместитель генерального директора UNA Заид Султан Абдуллах, президент кувейтского агентства Куна Шейх Мубарак Ибрахим аль-Сабах, генеральный директор агентства WAM Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Джалал аль-Райси и другие.

Говоря о росте потребности в информации в период пандемии, министр Меджид бин Абдуллах аль-Гасби сказал: "Существующая ситуация послужила активизации медиа-структур. Однако, несмотря на большое количество различных СМИ, официальные новостные агентства и в этот период остаются источником точной и достоверной информации. UNA постоянно вносила вклад в усиление солидарности между исламскими странами. В нынешних сложных условиях организация работает в тесном контакте с национальными новостными агентствами, продолжает информировать мир о происходящих в наших странах событиях".

Выступивший на форуме председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов отметил, что пандемия коронавируса вдвое повысила ответственность печати, подчеркнул, что новостные агентства играют ведущую роль в достоверном информировании общества в связи с реальной ситуацией. "Именно наши структуры оказывают информационную поддержку стратегии борьбы правительств с кризисом, участвуют в предотвращении дезинформации, являющейся более опасной, чем последствия вируса. Поэтому борьба агентств с фейковыми новостями должна стать составной частью дела по борьбе с вирусом. АЗЕРТАДЖ наряду с борьбой с фейковыми новостями, выполняет также необходимую просветительскую работу, распространяет информационные материалы, связанные с вирусом", - отметил он.

Говоря о борьбе с коронавирусом в Азербайджане, Аслан Асланов подчеркнул, что благодаря мудрому руководству Президента Ильхама Алиева в стране проводится эффективная борьба против распространения пандемии, реализуются социальные и экономические программы по поддержке людей и бизнеса: "Образцовый опыт, являющийся результатом стратегического взгляда Президента Азербайджана на брьбу с короравирусом и постоянной поддержки первой леди Мехрибан Алиевой, а также модель Азербайджана по борьбе с COVID-19 с интересом были встречены в ряде странах. Неслучайно, что подготовленный АЗЕРТАДЖ по этой теме аналитический материал под заголовком "Большой вызов и спасительная миссия лидера" был размещен на 45 веб-ресурсах 23 стран, в том числе, на сайте UNA. Это может считаться одним из самых прекрасных примеров нашего сотрудничества. Широкое освещение агентствами- членами UNA саммитов Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Движения неприсоединения, проводимых по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, является еще одним привлекающим внимание эпизодом нашей общей информационной деятельности в борьбе с пандемией".

Выступившие на форуме подчеркнули, что пандемия еще раз показала важную роль информационных агентств в обществе. Предотвращение фейковых новостей, просвещение и регулярное информирование людей в связи с вирусом стали основной частью их повседневной деятельности. В этот период имеется большая потребность в сотрудничестве агентств, а также совместных усилиях. Была выражена уверенность в том, что этот форум UNA послужит интенсификации информационного обмена между агентствами-членами, была выражена признательность АЗЕРТАДЖ за поддержку в организации мероприятия.

В заключение участники форума приняли совместное заявление. В документе отмечается, что новостные агентства и впредь будут продолжать работу по информированию и просвещению людей. Расширяя контентное разнообразие в этом направлении, агентства могут доводить до общества более полноценную информацию. В связи с этим UNA предлагает агентствам программы для развития профессиональных навыков.

В заявлении особо подчеркивается поддержка Азербайджана деятельности Объединения национальных новостных агентств Организации исламского сотрудничества.