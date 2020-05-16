Именно лидерство Президента Ильхама Алиева обеспечило сегодняшний высокий авторитет Азербайджана в мире

В то время, когда пандемия коронавируса вызывает масштабные бедствия, угрожает здоровью людей и становится причиной закрытия границ между странами мира, использование современных и меняющих мир технологий становится как никогда актуальным.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Нагиф Гамзаев.

Как считает наш собеседник, выступая в качестве одного из важных факторов мирового энергетического рынка, Азербайджан находится впереди этого процесса.

"Этот факт был подтвержден в письме Президента США Дональда Трампа Президенту Ильхаму Алиеву, где упоминается, что Азербайджан является одной из стран, способствующих формированию энергетической безопасности", - заявил парламентарий.

Депутат напомнил, что на инициированной компанией CISCO (американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий - ред) 15 мая видеоконференции между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями данной компании, обсуждались вопросы международной безопасности, диверсификации энергетики и политических реформ в Азербайджане.

По его мнению, заявление исполнительного вице-президента и генерального финансового директора CISCO Келли Крамер о том, что "Президент Ильхам Алиев проявил лидерские усилия в организации заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств и встречи Движения неприсоединения в связи с вирусом COVID-19" является доказательством растущего престижа Азербайджана в мире.

Наша страна, продолжил Гамзаев, будет продолжать развивать как инновационный, так и ненефтяной секторы в постпандемический период.

"Осуществляемый политической волей Президента Ильхама Алиева проект "Умный город", который упрощает нашу повседневную жизнь делая наши города умнее, а также проект "Smart страна", включающий образование, кибербезопасность, здравоохранение, цифровизацию сельского хозяйства и управление водными ресурсами, еще больше укрепят наши позиции в регионе и создаст новую атмосферу в отношениях Азербайджана с ведущими странами мира", - подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что в 21 веке даже не стоит говорить о модернизации и инновациях без применения современных технологий.

"Стратегическое партнерство с CISCO придаст импульс модернизации нашей страны. В то же время, благодаря реформам и проектам, осуществляемым под руководством главы государства, Азербайджан успешно возобновит экономическую деятельность в постпандемический период", - заключил Нагиф Гамзаев.

Абдул Керимханов