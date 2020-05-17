В этот трудный период мы являемся свидетелями Вашей решительной борьбы с пандемией.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, об этом говорится в благодарственном письме ветерана Карабахской войны из села Арабгардашбейли Нефтчалинского района Наиба Мамедова в адрес Президента Ильхама Алиева за его решительные шаги по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в стране, внимание и заботу о народе.

"Уважаемый господин Президент, Вы наша надежда и опора. Посчитал своим долгом выразить Вам признательность.

Дорогой Президент, всем известно, что в настоящее время происходит в мире. В этот трудный период мы являемся свидетелями Вашей решительной борьбы с пандемией. В то же время, налицо Ваша борьба с несправедливыми чиновниками, занимающимися взяточничеством. Как ветеран Карабахской войны, я всегда рядом с Вами, уважаемый господин Президент!

Шаги, предпринимаемые Вами для социального благосостояния населения на фоне таких глобальных вопросов, как борьба с коронавирусом, являются показателем того, насколько сильным и заботливым Президентом Вы являетесь. От имени всех сельчан выражаю Вам признательность за работу по газификации соседнего села Бала Сурра, желаю успехов в дальнейшей деятельности", - говорится в благодарственном письме.