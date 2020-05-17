Теперь понятно, почему в Армении так защищают Нжде

Российское интернет-издание "Лента.ру" опубликовало материал под названием "Тайна деда", где автор Константин Ляпунов разбирается, на чьей все-таки стороне воевал дед Никола Пашиняна.

Как сообщает Day.Az, в материале отмечается, что скандал из-за возможного сотрудничества деда премьер-министра Армении Никола Пашиняна с фашистами в годы Великой Отечественной войны продолжают обсуждать российские и международные СМИ. По информации обобщенного банка данных "Мемориал", некий Николай Пашинян действительно служил в чине рядового в Армянском легионе немецкого вермахта и погиб в 1943 году, сражаясь против Красной армии.

Как известно, 9 мая премьер-министр Армении в Facebook поделился фотографией своего деда. Армянские журналисты проверили информацию о предке Пшиняна и нашли некоего Николая Пашиняна, который воевал на стороне фашистов.

Премьер сам рассказывал, что его дед Никол Пашинян ушел на фронт, когда его отцу был всего лишь год. В семье сохранилось лишь несколько фотографий и немногочисленные рассказы о нем. Относительно боевого пути Никола Пашиняна-старшего известно, что он был сержантом 554-го стрелкового полка 138-й дивизии. По одним документам, он погиб в феврале 1943 года, по другим - пропал без вести. По одной версии - под Сталинградом, а по другой - в Крыму. Никол Пашинян в этой ситуации хранит молчание и не торопится высказываться, что явно играет не в его пользу.

Как пишет издание, Армянский легион вермахта остается печальной страницей в истории республики. Изначально численность этого формирования составляла около восьми тысяч человек, позже она увеличилась до 30 тысяч. В основную часть подразделения входили бойцы Красной армии, перешедшие на сторону врага, как правило - военнопленные. Руководил легионом Драстамат Канаян (известный как генерал Дро), а обучение легионеров проходило под надзором военачальников из СС. Заманивали нацисты в легион обещаниями предоставить независимость Армении после победы Германии.

По мнению автора, негативную окраску история с предком Пашиняна приобретает еще и в связи с другими действиями армянской власти. Один из ярких примеров - инцидент с памятником Гарегину Нжде, сотрудничество которого с Третьим рейхом - доказанный факт. С 1940 года он помогал вермахту формировать армянские батальоны, потом он вошел в Армянский национальный совет, сформированный в Берлине. В итоге он был арестован и закончил свои дни во Владимирской тюрьме.

В статье отмечается, что "если раньше позиция Пашиняна относительно сохранения монументов Нжде в стране считалась просто элементарным уважением к общественному мнению армянского населения, то сейчас, на фоне противоречивой истории с дедом премьера, приобретает иные оттенки". "Если премьер регулярно находит исторические аргументы для подкрепления своей позиции в отношении Нжде, то почему он допустил двусмысленность в отношении своего деда? Ведь у главы правительства имеются все возможности для того, чтобы запросить архивную информацию. Отсутствие официальной реакции с его стороны вызывает все больше вопросов: с одной стороны, растет недоверие, с другой - молчание Пашиняна выглядит как попытка не противоречить позиции об увековечивании памяти Нжде. Да и другие действия правительства теперь выглядят несколько иначе с поправкой на историю деда премьера. Так, например, депутаты от правящего армянского блока "Мой шаг" отказались включать в повестку собрания законопроект о повышении ежемесячных почетных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. И если в начале мая эта новость прошла почти незамеченной, то теперь ее начали обсуждать именно в контексте отношения к сторонникам нацизма", - пишет автор.