Пашинян признал, что его дед воевал за нацистов

Армянский премьер-министр Никол Пашинян столкнулся с серьезными обвинениями, которые звучат и в самой Армении, и в России. Несколько дней молчания закончились никчемной пресс-конференцией, на которой запинающийся Пашинян практически официально признал, что его дед воевал на стороне фашистов.

Ранее в Армении разгорелся крупный международный скандал, героем которого стал Никол Пашинян - армянские СМИ опубликовали фотодокументы, которые свидетельствуют о том, что дед армянского премьера - тоже Никол Пашинян, воевал за армянский легион, а именно участвовал во Второй мировой войне на стороне Гитлера и фашистcкой Германии. Эти документы спровоцировали большой резонанс среди общественности различных стран мира.

Сам Пашинян между тем, молчал почти неделю - все это время его политтехнологи пытались придумать, как выкрутиться из этой непростой ситуации. И придумали, как им казалось. Созвали целую пресс-конференцию, и в качестве отвлекающего маневра дали Воваевичу в зубы какие-то фотографии и нелепый текст... про азербайджанца Мамеда Эмина Расулзаде.

А вот о фашистах, своем деде Николе Пашиняне и Гарегине Нжде, он не сказал ни слова. Армянский премьер только заявил, что в его стране вообще никак не оправдывают нацистов и их пособников. Видимо, огромный памятник Нжде в Ереване он не заметил, цветов к нему никогда не возлагал, и вообще впервые слышит это имя.

В свою очередь, российские эксперты в интервью Day.Az предсказывали, что молчание Пашиняна вызвано именно тем, что он в шоке и не знает, как теперь себя повести. Так, по словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, скандал вокруг деда вызывает все больше вопросов.

"Если бы в числе руководителей гитлеровской Германии были бы армяне, лица армянского происхождения, вы тоже сегодня их героизировали бы? Как это понимать? Нжде - это преступник", - заметил Коротченко. По его словам, Пашинян мог бы вполне снести памятник Нжде, а он наоборот, рьяно его защищает.

"Памятник нацистскому коллаборанту в центре Еревана и публикации в СМИ о том, что человек, подходящий под описание деда Пашиняна, воевал в армянском легионе - это наводит на мысли и заставляет задаваться определенными вопросами", - заявил Коротченко.

Генеральный директор Института политических исследований, известный российский эксперт Сергей Марков, в свою очередь, подчеркнул, что образ Нжде нравится своим любителям типа Пашиняна тем, что он был активным, очень жестким националистом, замешанным в военных преступлениях. "Нжде не перестал быть националистом, когда начал активно сотрудничать с Адольфом Гитлером и службой безопасности СД, которая между прочим была объявлена преступной организацией. Он готовил диверсионные группы, которые засылались в тыл Красной армии, убивали наших солдат и взрывали объекты экономики. А попытки найти политическую поддержку с помощью таких запятнавших себя фигур продиктованы желанием обыграть оппозицию и оправдать уже свою собственную политику", - заявил Марков.

По его словам, сейчас, по-хорошему, должно быть проведено нормальное расследование и должен быть дан окончательный ответ - кем все-таки был дед Никола Пашиняна. "Но не исключено, что именно связь деда премьер-министра Армении с армянским легионом и содействовала тому, что Пашинян так позитивно относится к преступникам", - добавил Сергей Марков.

Нжде - это воплощение армянского национализма, от которого пострадали целые народы и страны - Турция, Азербайджан, Россия, страны Европы. Все имеющиеся исторические документы свидетельствуют о том, что этот человек был никем иным как преступником, диверсантом и националистом. В период Великой Отечественной войны Нжде лично вербовал десятки агентов и готовил из них диверсантов, которые затем занимались подрывной работой в тылу Красной армии. В 1942 году сам Нжде организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Именно по совокупности военных преступлений он был осуждён после войны на 25 лет и умер во Владимирской тюрьме. Кроме того, Нжде был основателем "Цехакронизма" - идеологии, провозглашающей для каждого армянина его нацию как наивысшую ценность.

Как отмечал в беседе с Day.Az депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев, очень важно понять, связана ли позиция Пашиняна с его дедом или же речь идет о политической составляющей. "Как афористично выразился в одном из своих недавних интервью азербайджанский Президент Ильхам Гейдарович Алиев, "власть в Армении может меняться, но сущность режима остается прежней", - добавил Дмитрий Савельев.