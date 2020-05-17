Gaygate, часть третья: извращения по-нацсоветовски

"Исмаил "ханум" могут поддерживать только такие же "гомики", как и он сам"

... "Европейцы очень щепетильны во всем, что касается "гомиков". А Исмаил Джалилов устроил настоящий скандал, да еще и написал, что вместе со своим мужем пребывает в стрессе" (срывается на смех).

... "Знаете, очень жаль, что Гитлер не перебил всех этих геев во время войны. Что касается Джалилова, то чего еще вы ожидали от мужчины-проститутки?"

Три совершенно безнравственных, хамских, уродливых высказывания. Они принадлежат "ярым" оппозиционерам, агрессивным донельзя представителям эндемической фауны радикальной оппозиции - Эльданизу Гулиеву, Гюльтекин Гаджиевой и Рафику Манафову. Сценаристу, бывшему депутату и никчемному политиканчику, подвязывающемся на посту аж цельного "председателя Высшего меджлиса" Партии гражданской солидарности.

Слова-ошметки были произнесены во время видеоконференции, проведенной онлайн посредством Zoom.

После того, как прошла часть онлайн-междусобойчика, где "истинные оппозиционеры" обсуждали всех и вся в беседе на уровне ниже плинтуса, двое были вынуждены уйти из нестройных рядов "Национального совета".

То были Эльданиз Гулиев и Рафик Манафов - авторы столь скандальных заявлений.

А бывший депутат и самодвижущаяся установка перманентного ехидства вкупе с искусственным гневом Гюльтекин Гаджиева все еще пытается выдавать желаемое за действительное, выгораживать себе подобных "борцов с режимом", путаясь в извинениях и обвинениях.

Хотя то, что лидер ПНФА Али Керимли и более чем полностью ему подчиненный "Нацсовет" давно превратились в настоящий жупел невменяемой агрессии, горлопанства, замшелой демагогии и фабрику маразматических сентенций, давно представляет собой секрет Полишинеля.

Как и то, что Али Керимли, в последние годы ставший блогером и живущий виртуальной жизнью, превратил некогда сильную, многочисленную ПНФА в запыленный, нишевой продукт, сориентировав ПНФА и "Нацсовет" на малочисленную целевую аудиторию.

Хоть и Али Керимли пытался заигрывать с представителями как различных сегментов социума, так и всяко-разными псевдополитическими организациями - начиная от подверженных левацким идеям студентов - "молотистов", и заканчивая радикальными исламистами - он всегда отождествлял себя с истинным демократом.

Но химера "Нацсовета" начала деградировать с самого рождения, и теперь перед нами смердящий труп некогда шумно рекламируемой троллями Керимли структуры, где полная организационная деградация сопровождается глубочайшим вырождением.

Керимли ныне уповает на своих немногочисленных сторонников, а также мобильную группу троллей в социальных сетях.

... Вчера в социальных сетях распространили видеокадры с очередной закрытой онлайн-конференции "Нацсовета".

Как всегда, заводилой, тамадой, верховодилой и вообще, "плохой девочкой" снова была Гюльтекин Гаджиева - неутомимая и люмпенизированная особа, ныне похожая не вечно недовольную старушенцию, что сидит на лавочке перед подъездом.

Известно, что для таких "бой-бабушек" люди делятся на две категории: "хорошие" - те, кто является их родственниками, домочадцами, а также приносит пенсию; и "нехорошие" - квалифицируются бабкой исключительно как "наркоманы", "геи" и "бандиты-проходимцы".

Собравшиеся на виртуальную лавочку Лейла Юнус, Гюльтекин Гаджиева, Ганимат Захид, Видади Искендерли, Ибрагим Ибрагимли, Джамиль Гасанлы, Али Керимли иже с ними посмеиваясь, терли косточки многим оппозиционерам.

Местные "селебрити" радикальной оппозиции якобы собрались, чтобы обсудить дела насущные, точнее, дела скорбные в лагере давно отринутых, нелюбимых и отвергнутых.

Напомним, что во время прошлого виртуального лавочного собирунчика Г.Гаджиева и Э.Гулиев обрушились на оппозиционного журналиста и блогера Исмаила Джалилова, проживающего в США. Джалилов весьма активен в социальных сетях, имеет собственный YouTube-канал и постоянно резко критикует гопников из "Нацсовета" вкупе с давно захиревшим Али Керимли.

И Эльданиз Гулиев, сценарист, якобы просвещенный, и опять же, якобы культурный человек, разразился площадной бранью в адрес Джалилова.

"Исмаил Джалилов может говорить о ПНФА и "Нацсовете" что угодно. Он может даже гордиться своим округлым органом, который расположен ниже пояса, и который в размерах больше его головы. Может даже строить с его помощью карьеру и скандалить. Это его личное дело, его выбор, который поддерживают гомики вроде него.

"Если у меня будут претензии к Исмаил ханум, я выражу их ее супругу, ведь обычно такие эксцентричные темы обсуждают с мужчинами", - это были слова сермяжного сценариста, глубоко несчастного логикой и воспитанием человека.

После таких слов в нормальной политической организации тут же зазвучал бы протест. Но нет, только не в случае с квартальной, гопнической тусовкой "Нацсоветом".

Потому как слова Гулиева и истерическое хихиканье базарной политиканши Гюльтекин Гаджиевой тут же были логически продолжены Рафиком Манафлы: "Я очень извиняюсь, Гюльтекин ханум, а чего вы ожидали от мужчины-проститутки? Знаете, мне очень жаль, что Гитлер не перебил всех этих геев во время войны".

Потом сказали, что осудили.

Даже ставши усатым - отпустив пучок растительности между носом и верхней губой - и полосатым - ныне ошивается за океаном, в США - Джамиль Гасанлы разразился гневной тирадой. Мол, резко, гневно, яро обсудили.

Потом вытурили - ну да, они не гомофобы, они воспитанные, преданные идеалам демократии и etc.

Сперва сусальный Эльданиз Гулиев, а потом и люмпен Рафик Манафов заявили, что поняли шепот перста судьбы, решили расстаться с "Нацсоветом" и вообще, подать в отставку.

Сансара, оказывается, у них такая, - юдоль печали, да.

Думали, что все, такого маразма и идиотизма более не повторится, не будет более столь откровенного свидетельства системной деградации полумертвой политической структуры.

Ан нет - вчера в социальных сетях со скоростью лесного пожара распространили кадры с очередного, нового видео-шабаша "Нацсовета".

Кстати, после первого, полного постыдных ремарок видео многие тролли председателя ПНФА чуть ли не били себя пяткой в грудь и с пеной у рта пытались доказать, что ежели Али Керимли присутствовал бы на том совещании, то показал бы Кузькину бабушку "таким невоспитанным индивидам".

То есть, при Али Керимли вся честная гоп-компания устыдилась и вела бы себя соответственно, даже не ковыряясь в носу.

И вот, новое видео.

Али Керимли там, с вечным своим оруженосцем Джамилем Гасанлы. Остальных не буду перечислять - просто скажу, что те же самые лица, в том же самом ракурсе, в тех же интерьерах.

Опять тамадой была Гюльтекин Гаджиева.

Сперва она начала оскорблять Немата Панахлы, усомнившись в его умственных способностях: "Да, раньше он был на площадях, но теперь не думаю, что он умный. Хотя пытается показать себя таким".

Далее последовал весьма интересный диалог между бывшим портяночным генералом Видади Миркамалем и Али Керимли.

Лидер ПНФА Али Керимли вот уже третью неделю вопит, что он в коммуникационной блокаде: его квартира не только лишена интернета - у него мобильную связь отключили. Сиречь, берложная жизнь.

Но этот же Керимли несколько раз в день пишет на своей фейсбучной странице, часами торгует лицом на камеру в различных YouTube-каналах "независимых блогеров" и самое главное, не вылезает с канала живущей в США Севиндж Османгызы, своей Троцкой в парике и юбке.

Так вот, Миркамал, ничуть не прикрываясь стремными для "истинного оппозиционера" понятиями, как дипломатичность, логика и т.д.., в лоб спрашивает Керимли: "Когда сегодня у вас передача с Османгызы".

А Керимли, недолго думая, выдает: "Она сказала, что в пол-одиннадцатого".

Небритый Миркамал грустно сообщает: "Али бей, в это время идет турецкий сериал. Люди смотрят сериал, они могут не посмотреть вашу передачу".

Тут Г.Гаджиева не выдерживает: "Если народ смотрит сериал, то пусть идет..."

Шабаш с переобуванием на лету продолжается и признания чередуются меж собой.

Например, обсуждальщики говорят, что Ганимат Захид и Севиндж Османгызы являются их "самыми ценными ресурсами", ибо "их сделали популярными мы, число лайков, просмотров и "шеринга" обеспечены нами".

А Meydan TV участники шабаша поставили в угол и отреклись от него - ибо уже не популярен, и точка.

Такое признание дорогого стоит, ведь Османгызы и другие всегда твердят, что они популярны, их смотрят миллионы, к их голосам прислушивается народ.

Оказывается, вовсе нет: вся их мнимая "популярность" зиждется на банальной проплаченной рекламе, активности соцсетевских троллей Керимли и фальсификации статистики.

Во время видео-шабаша и Али Керимли - идейный вдохновитель и фактический руководитель "Нацсовета", и зицпредседатель этого шапито Джамиль Гасанлы наслаждались ситуацией.

Гаджиева даже пыталась шутить, конечно же, в своем амплуа базарной бабенции. Она, обращаясь к Ибрагиму Ибрагимли, хихикая, сказала: "Опять спите? Разбудите его кто-нибудь. Пощекочите".

А Али Керимли был в ударе.

"У меня может закончится зарядка, потому буду быстр и краток. Нам следует постоянно гнать волну в Фейсбуке, создать шторм".

И тут он умолк, исчез с экрана.

Остальные были в печали: "Нда, видно, у Али бейа закончилась зарядка".

И это единственное правильное, логическое рассуждение.

Воистину, у Али Керимли закончилась зарядка. Он выдохся, потух, выключен.

Как и вся его пристыженная временем и судьбой камарилья, сборище политических покойников.

Эльчин Алыоглу

заместитель главного редактора Milli.Аz

специально для Day.Аz