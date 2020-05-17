Благодаря лидерству Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал одним из важнейших центров развития в Евразии.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером Азербайджана. При Дональде Трампе двусторонние отношения достигли наивысшего уровня развития в истории внешней политики США. В то же время, благодаря лидерству Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал главным центром развития индустрии искусственного интеллекта, зеленой экономики и логистики в Евразии. В отличие от любой другой страны региона, Азербайджан ведет государственную политику, направленную на снижение экологических рисков, сохранение земельного фонда, эффективное решение экологических проблем. Реализуется ряд амбициозных проектов в области устойчивого развития и технологий использования возобновляемых источников энергии - в том числе таких, которые осуществляются совместно Соединенными Штатами и Азербайджанской Республикой", - отметил Тейс.

По словам американского эксперта, не менее интенсивно развивается сотрудничество между двумя странами в сфере сельского хозяйства.

"Американские корпорации, занимающиеся переработкой пищевых продуктов, имеют региональные операционные филиалы в Баку, что позволяет им реализовывать проекты не только в Азербайджане, но и в регионе Каспийского моря и Центральной Азии. Соединенные Штаты усилили присутствие банковского и финансового сектора США в Азербайджане и отдают приоритет (с 2017 года) двустороннему партнерству с администрацией Президента Ильхама Алиева. В международной дипломатии особое значение имеют официальные письма, подписанные главами государств, которые свидетельствуют о здоровом и успешном двустороннем союзе. Недавнее письмо президента Трампа, направленное азербайджанскому лидеру, демонстрирует поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, и вновь подчеркивает решимость тесно сотрудничать с Президентом Ильхамом Алиевым по экономическим и политическим вопросам, представляющим взаимный интерес", - заявил Питер Тейс.

По его словам, на американо-азербайджанские отношения в течение последних 25 лет оказывает сильное влияние официальная позиция Вашингтона в отношении нагорно-карабахского конфликта, в ходе которого вооруженные силы Армении оккупировали 20 процентов суверенной территории Азербайджана.

"С 1990-х годов правительство США принимает активное участие в попытках урегулировать этот конфликт. К сожалению, Вашингтону пока не удалось повлиять на то, чтобы фашистские силы Армении покинули исторические земли Азербайджана", - подчеркнул американский эксперт.

Сегодня, при президенте Трампе, у нас есть Белый дом, который защищает Азербайджан и исследует все дипломатические ресурсы и экономическое бремя, чтобы гарантировать, что Ереван в конечном счете не причинит разрушения экологическому сектору и культурным памятникам на территории Азербайджана. Кроме того, Вашингтон должен быть непосредственно вовлечен в реформирование ОБСЕ и, прежде всего, взять на себя инициативу в обеспечении своевременного обеспечения полного территориального суверенитета Азербайджана.

В начале 2011 года Государственный департамент США предложил Азербайджану 10 миллионов долларов США для укрепления инфраструктуры безопасности на Каспийском море.

В ноябре 2011 года министр флота США Рэй Мабус встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром обороны, он объявил о расширении военного сотрудничества.

Соединенные Штаты и Азербайджан подписали соглашение о торговых отношениях и двусторонний инвестиционный договор, напомнил он.

"Правительства двух стран созвали комиссию по двустороннему экономическому сотрудничеству, которая регулярно собирается для обсуждения вопросов, которые поспособствуют развитию взаимной торговли и инвестиций. Соединенные Штаты давно поддерживают усилия Азербайджана по разработке месторождений и экспорту энергоресурсов на мировые рынки. Американские компании участвуют в проектах разработки морской нефти в Азербайджане, экспортируют самолеты и тяжелую технику в Азербайджан и изучают новые инвестиционные возможности в таких сферах как телекоммуникации и другие. В свою очередь, Президент Ильхам Алиев, в отличие от лидеров многих других стран, продемонстрировал подлинную приверженность укреплению двустороннего партнерства с Белым домом. В результате сегодня Азербайджан укрепился в качестве самого надежного партнера для Вашингтона в рамках трансатлантического сотрудничества", - заключил Питер Тейс.