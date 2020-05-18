https://news.day.az/politics/1236016.html Сегодня состоится совместное заседание двух комитетов Милли Меджлиса
Сегодня состоится совместное заседание двух комитетов Милли Меджлиса
Сегодня состоится совместное заседание двух комитетов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана - по правам человека и по правовой политике, а также по государственному строительству, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании будет заслушан отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о деятельности в данной сфере в Азербайджане, после чего будут проведены обсуждения.
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