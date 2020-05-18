Сегодня состоится совместное заседание двух комитетов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана - по правам человека и по правовой политике, а также по государственному строительству, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании будет заслушан отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о деятельности в данной сфере в Азербайджане, после чего будут проведены обсуждения.